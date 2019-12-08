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Зеленський затвердив новий склад комісії з питань громадянства

Головою комісії призначено керівника апарату Офісу президента Олексія Дніпрова
Президент Володимир Зеленський затвердив новий склад комісії при Президентові України з питань громадянства.
Зеленський затвердив новий склад комісії з питань громадянства Фото: president.gov.ua

Відповідний указ №593/2019 опубліковано на сайті глави держави.

Згідно з документом, у комісію входять 14 осіб. Головою комісії визначено керівника апарату Офісу президента Олексія Дніпрова.

До складу комісії входять:

Максим Моісєєв - заступник керівника Департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород - керівник управління з питань громадянства Офісу президента України, заступник голови комісії.

Руслан Баранецький - перший заступник глави СБУ.

Ольга Башей - радник заступника міністра оборони, волонтер (за згодою).

Віктор Войналович - завідувач відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України, доктор політичних наук (за згодою).

Світлана Диба - головний консультант управління з питань громадянства Департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород ОП, відповідальний секретар комісії.

Андрей Заяць - гдержавний секретар МЗС.

Юрій Лисюк - начальник управління прикордонного контролю Департаменту охорони державного контролю адміністрації Державної прикордонної служби.

Елла Лібанова - директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою).

Наталія Науменко - перший заступник голови Державної міграційної служби.

Ігор Оваденко - керівник громадської організації «Громадсько-військовий альянс Обухівщини "Союз вільних духом" (за згодою).

Іван Руснак - перший заступник міністра оборони.

Олена Сукманова - перший заступник міністра юстиції.

Олексій Тахтай - державний секретар Міністерства внутрішніх справ.

Нагадаємо, Президент Росії Володимир Путін розповсюдив можливість отримання російського громадянства у спрощеному порядку на жителів підконтрольної Україні частини Донбасу.

Додамо, 14 червня у Росії почали видавати російські паспорти жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей.

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