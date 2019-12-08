Зеленський затвердив новий склад комісії з питань громадянства
Відповідний указ №593/2019 опубліковано на сайті глави держави.
Згідно з документом, у комісію входять 14 осіб. Головою комісії визначено керівника апарату Офісу президента Олексія Дніпрова.
До складу комісії входять:
Максим Моісєєв - заступник керівника Департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород - керівник управління з питань громадянства Офісу президента України, заступник голови комісії.
Руслан Баранецький - перший заступник глави СБУ.
Ольга Башей - радник заступника міністра оборони, волонтер (за згодою).
Віктор Войналович - завідувач відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України, доктор політичних наук (за згодою).
Світлана Диба - головний консультант управління з питань громадянства Департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород ОП, відповідальний секретар комісії.
Андрей Заяць - гдержавний секретар МЗС.
Юрій Лисюк - начальник управління прикордонного контролю Департаменту охорони державного контролю адміністрації Державної прикордонної служби.
Елла Лібанова - директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою).
Наталія Науменко - перший заступник голови Державної міграційної служби.
Ігор Оваденко - керівник громадської організації «Громадсько-військовий альянс Обухівщини "Союз вільних духом" (за згодою).
Іван Руснак - перший заступник міністра оборони.
Олена Сукманова - перший заступник міністра юстиції.
Олексій Тахтай - державний секретар Міністерства внутрішніх справ.
Нагадаємо, Президент Росії Володимир Путін розповсюдив можливість отримання російського громадянства у спрощеному порядку на жителів підконтрольної Україні частини Донбасу.
Додамо, 14 червня у Росії почали видавати російські паспорти жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн