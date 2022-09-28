НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський підписав закон про повернення акцизів на пальне.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський затвердив повернення акцизів на пальне
Фото:president.gov.ua
Закон на підпис президенту був направлений 26 вересня, а повернутий з підписом – 28 вересня.
Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.
Минулого тижня Верховна Рада проголосувала за повернення акцизів у розмірі: бензин – €100/1000 л, дизель – €100/1000 л, біопаливо – €100/1000 л, газ – €52/1000 л.
Нагадаємо, Рада скасувала акцизи на пальне через кризу на ринку палива у березні. З липня ситуація на ринку пального стабілізувалася.
Раніше повідомлялось, що "Енергоатом" створить мережу швидкісних автомобільних електрозарядних станцій.
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28 09 2022 15:11 МЕДІА
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