Зеленський затвердив повернення акцизів на пальне

Президент Володимир Зеленський підписав закон про повернення акцизів на пальне.

Закон на підпис президенту був направлений 26 вересня, а повернутий з підписом – 28 вересня.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Минулого тижня Верховна Рада проголосувала за повернення акцизів у розмірі: бензин – €100/1000 л, дизель – €100/1000 л, біопаливо – €100/1000 л, газ – €52/1000 л.

Нагадаємо, Рада скасувала акцизи на пальне через кризу на ринку палива у березні. З липня ситуація на ринку пального стабілізувалася.

Раніше повідомлялось, що "Енергоатом" створить мережу швидкісних автомобільних електрозарядних станцій.