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Зеленський заявив про масштабну корупційну схему в оборонній сфері

"Протягом п'яти років спецекспортери в оборонній сфері переказали на офшорні рахунки $30 млн"
Президент Володимир Зеленський заявив, що протягом п'яти років спецекспортери в оборонній сфері переказали на офшорні рахунки 30 млн доларів.
Зеленський заявив про масштабну корупційну схему в оборонній сфері Фото: ТАСС / Петро Сівков

"Ви чули гучну історію з корупцією в концерні "Укроборонпром". Днями ми передали в правоохоронні органи ще одну схему у сфері оборонної промисловості. Як виявилося, протягом п'яти років діяльності попередньої влади спецекспортери тільки за декількома сумнівними контрактами переказали майже 30 мільйонів доларів на рахунки офшорних компаній за нібито надані послуги", - заявив Зеленський на засіданні Нацради з питань антикорупційної політики, повідомляє LB.ua.

Зазначимо, що на засіданні також присутні голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, директор НАБУ Артем Ситник, а також директор Державного бюро розслідувань Роман Труба.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України виділив 32,5 млн грн на міжнародний аудит Державного концерну "Укроборонпром".

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18 07 2019 11:37
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