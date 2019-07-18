Зеленський заявив про масштабну корупційну схему в оборонній сфері
"Ви чули гучну історію з корупцією в концерні "Укроборонпром". Днями ми передали в правоохоронні органи ще одну схему у сфері оборонної промисловості. Як виявилося, протягом п'яти років діяльності попередньої влади спецекспортери тільки за декількома сумнівними контрактами переказали майже 30 мільйонів доларів на рахунки офшорних компаній за нібито надані послуги", - заявив Зеленський на засіданні Нацради з питань антикорупційної політики, повідомляє LB.ua.
Зазначимо, що на засіданні також присутні голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, директор НАБУ Артем Ситник, а також директор Державного бюро розслідувань Роман Труба.
Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України виділив 32,5 млн грн на міжнародний аудит Державного концерну "Укроборонпром".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
- #нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій"Не маю іншого вибору, окрім як брати на себе повну відповідальність та йти в парламент"