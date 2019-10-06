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Зеленський збирається на суд про розпуск Ради, - ВІДЕО

"Завтра (11 червня – УП) Конституційний Суд буде розглядати питання розпуску парламенту"
Президент Володимир Зеленський заявив, що прийде на засідання Конституційного Суду щодо законності його указу про розпуск Верховної Ради.
Зеленський збирається на суд про розпуск Ради, - ВІДЕО Володимир Зеленський

"Завтра (11 червня – УП) Конституційний Суд буде розглядати питання розпуску парламенту. Мене запросили на це засідання, і це буде вперше за 28 років історії незалежної України, коли президент прийде на засідання Конституційного Суду", – зазначив Зеленський на своїй сторінці у Facebook.

Він запевнив, що обов’язково прийде у суд.

"Саме так буде, а не навпаки, коли хазяїн визиває своїх слуг, своїх суддів до себе, в кабінет", – сказав Зеленський.

За його словами, команда президента впевнена у своїй юридичній позиції.

"Але найголовніше, це моя позиція як президента, коли я розпускав парламент, це був і це величезний запит українського народу, воля народу, я завжди її буду захищати", – стверджує глава держави.

Він додав, що буде "відчувати" підтримку людей.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський 31 травня вніс до ВР законопроект "щодо забезпечення виборчих прав військовослужбовців", також 29 травня Зеленський подав до ВР законопроект про імпічмент.

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10 06 2019 17:24
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