Зеленський зустрічався з родичами полонених моряків у минулому році, - рідні

Володимир Зеленський, який за проміжними підсумками ЦВК перемагає в другому турі президентських виборів, зустрічався з родичами полонених українських моряків у грудні 2018.

За його словами, 27 грудня близько 10 рідних моряків отримали квитки на концерт "95 кварталу" в Одесі, перед цим вони зустрілися із членами колективу.

"Ми сиділи, пили чай. Він запитав нас: "Чим я можу допомогти?". Ми сказали, що важливо зробити так, щоб ця історія була на слуху. Вони, наприклад могли підготувати номер про це, але напередодні його виходу обов’язково нам показати", - повідомив батько одного з полонених моряків, Василя Сороки, - Віктор Сорока, інформує "Громадське".

Дехто пішов на концерт, дехто ні.

Після цього, зазначає батько Сороки, з ними більше ніхто з команди Зеленського не зв’язувався.

Зазначимо, що 21 квітня після оголошення результатів екзит-полів Володимир Зеленський заявив, що спілкувався із родичами військовополонених моряків і зробить все для їхнього повернення додому:

"Сьогодні в мене ще немає офіційного статусу президента України, але я спілкувався з родичами, з матерями наших моряків, я зроблю все, щоб їх повернути, я не можу вам обіцяти, але зроблю все, щоб повернути наших хлопців додому. Це пріоритетна задача не тільки для мене, а й для кожного українця, я переконий, що всі чекають цього результату", - сказав він.

Нагадаємо, Лефортівський районний суд Москви продовжив на три місяці термін тримання під вартою усім 24 українським морякам.