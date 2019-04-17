Російський суд залишив під вартою вже 12 полонених моряків
Раніше термін тримання під вартою продовжили чотирьом українським морякам Роману Мокряку, Андрію Оприску, Євгену Семидоцькому, Сергію Цибізову. Також під вартою залишили Володимира Терещенка, Богдана Головаша, Сергія Попова та Андрія Шевченка. Про це повідомляє "Громадське".
Сторона обвинувачення просила продовжити арешт, наголошуючи на необхідності отримання результатів експертиз.
Сторона захисту заявила, що українці є військовополоненими і мають бути звільнені, до того ж сторона захисту заявила, що захоплення моряків було фактом агресії з боку РФ.
Самі моряки не відповідали на жодні запитання окрім імені, віку та звання, наголошуючи, що відповідно до третьої Женевської конвенції є військовополоненими.
Зазначимо, що у Лефортівському суді Москви розпочали судити 24-х українських військовополонених моряків. Сьогодні їм можуть продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Слідство ФСБ продовжило термін слідства у справі військовополонених українських моряків до кінця серпня.
Нагадаємо, що російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.
Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.
Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.
Усі захоплені російськими військовими в районі Керченської протоки українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.
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