Російський суд залишив під вартою вже 12 полонених моряків

Сторона захисту заявила, що українці є військовополоненими і мають бути звільнені

Лефортівський районний суд Москви продовжив термін тримання під вартою трьом українським морякам та представнику СБУ: Денису Гриценку, В’ячеславу Зінченку, Михайлу Власюку, Андрію Драчу на три місяці. Вони пробудуть у СІЗО до 24 липня.

Раніше термін тримання під вартою продовжили чотирьом українським морякам Роману Мокряку, Андрію Оприску, Євгену Семидоцькому, Сергію Цибізову. Також під вартою залишили Володимира Терещенка, Богдана Головаша, Сергія Попова та Андрія Шевченка. Про це повідомляє "Громадське".

Сторона обвинувачення просила продовжити арешт, наголошуючи на необхідності отримання результатів експертиз.

Сторона захисту заявила, що українці є військовополоненими і мають бути звільнені, до того ж сторона захисту заявила, що захоплення моряків було фактом агресії з боку РФ.

Самі моряки не відповідали на жодні запитання окрім імені, віку та звання, наголошуючи, що відповідно до третьої Женевської конвенції є військовополоненими.

Зазначимо, що у Лефортівському суді Москви розпочали судити 24-х українських військовополонених моряків. Сьогодні їм можуть продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідство ФСБ продовжило термін слідства у справі військовополонених українських моряків до кінця серпня.