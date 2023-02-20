Зеленський зустрівся з главою МВФ

У понеділок, 20 лютого, президент України зустрівся головою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою під час її візиту до Києва.

Про це повідомляє Telegram глави держави.

"Зустрівся з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Підтримка МВФ створює для України можливість залишатися сильною", - написав Зеленський.

За його словами, підтримка МВФ - це економічна зброя, яка дає українському суспільству та бізнесу змогу розвиватися.

"Ми дуже хочемо, щоб бізнес розвивався, надходили інвестиції, і ми знаємо, що МВФ завжди своєю діяльністю подає правильні сигнали. Пані Георгієва, дякую за візит і підтримку України з перших днів повномасштабного вторгнення росії. Приємно, що ми перебуваємо у фокусі вашої уваги", - підкреслив президент.

Нагадаємо, 20 лютого президент США Джо Байден приїхав до Києва з неанонсованим візитом. Він заявив, що Україна отримає новий пакет військової допомоги від Вашингтона на $500 млн, який буде оголошено вже завтра.

Також адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена планує запровадити нові санкції проти ключових галузей росії, а також посилити експортний контроль.