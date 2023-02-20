Зеленський зустрівся з главою МВФ
Про це повідомляє Telegram глави держави.
"Зустрівся з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Підтримка МВФ створює для України можливість залишатися сильною", - написав Зеленський.
За його словами, підтримка МВФ - це економічна зброя, яка дає українському суспільству та бізнесу змогу розвиватися.
"Ми дуже хочемо, щоб бізнес розвивався, надходили інвестиції, і ми знаємо, що МВФ завжди своєю діяльністю подає правильні сигнали. Пані Георгієва, дякую за візит і підтримку України з перших днів повномасштабного вторгнення росії. Приємно, що ми перебуваємо у фокусі вашої уваги", - підкреслив президент.
Нагадаємо, 20 лютого президент США Джо Байден приїхав до Києва з неанонсованим візитом. Він заявив, що Україна отримає новий пакет військової допомоги від Вашингтона на $500 млн, який буде оголошено вже завтра.
Також адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена планує запровадити нові санкції проти ключових галузей росії, а також посилити експортний контроль.