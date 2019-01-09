Зеленський зустрівся з віцепрезидентом США Пенсом
"Між США і Україною надзвичайно сильні відносини і ми завжди підтримуємо і стоїмо пліч-о-пліч з народом України. Це почалося ще з 2014 року, з цього часу ми підтримуємо територіальну цілісність України і народу України", - сказав Пенс, повідомляє Fox News.
Він пообіцяв, що в майбутньому ця підтримка США продовжуватиметься.
Пенс додав, що хоче обговорити із Зеленським реформи в Україні, а також питання у сфері енергетики, зокрема щодо енергетичної незалежності України.
Зеленський, зі свого боку, подякував США за незмінну підтримку Україні, зокрема у питанні територіальної цілісності.
Також він запевнив Пенса, що нова влада в Україні налаштована реалізувати всі реформи, яких очікує суспільство.
Нагадаємо, 31 серпня у Варшаві Польща, Україна та США підписали меморандум про тристороннє співробітництво у сфері енергетики, який зокрема передбачає поставки до України через Польщу скрапленого газу.
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