Зеленський зустрівся зі сім'ями загиблих військових, яких слідство визнало самогубцями

Президент Володимир Зеленський зустрівся з сім'ями військовослужбовців Збройних сил та Національної гвардії, які в різні роки загинули за підозрілих обставин і слідчі органи визнали їх самогубцями.

Зазначається, що рідні загиблих розповіли, що смерть їхніх близьких намагаються видати за самогубство, незважаючи на те, що в деяких випадках на тілах були виявлені сліди побиття і вогнепальних поранень. Також, за їхніми словами, в окремих справах є свідки вбивства і навіть відомі імена тих, хто його скоїв, повідомляє LB.ua.

"Особисто я зіткнувся з цим восени минулого року, коли одного з моїх товаришів за службою вбили, потім повісили і списали на банальне самогубство. Ми зіткнулися із замкнутим колом і відсутністю об'єктивного розслідування", - розповів колишній військовослужбовець Сергій Ульянов.

Зеленський взяв порушені питання під особистий контроль і дав відповідні доручення заступнику керівника офісу президента Руслану Рябошапці.

"Якщо ми зможемо досягти повного, всебічного і об'єктивного розслідування окремих випадків, це допоможе зрушити з місця й інші розслідування, які, на вашу думку, є недостовірними. Я буду вимагати від ДБР, Національної поліції, органів прокуратури та інших правоохоронних органів максимально оперативно і об'єктивно розслідувати загибель кожного воїна", - наголосив президент.

Рябошапка зі свого боку запропонував найближчим часом провести зустріч сімей загиблих військовослужбовців з керівниками правоохоронних органів, військових формувань ЗСУ і Нацгвардії, Військової служби правопорядку, Міноборони та Генерального штабу ЗСУ, щоб вони пояснили ситуацію зі станом розслідування таких трагедій та їх соціально-правовими наслідками.

Нагадаємо, що парламентська асамблея Організації Північноатлантичного договору (НАТО) запросила президента України Володимира Зеленського виступити на сесії в Лондоні в жовтні, де буде обговорюватися питання про Україну та санкції проти Росії.