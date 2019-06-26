Зеленський зустрівся зі сім'ями загиблих військових, яких слідство визнало самогубцями
Зазначається, що рідні загиблих розповіли, що смерть їхніх близьких намагаються видати за самогубство, незважаючи на те, що в деяких випадках на тілах були виявлені сліди побиття і вогнепальних поранень. Також, за їхніми словами, в окремих справах є свідки вбивства і навіть відомі імена тих, хто його скоїв, повідомляє LB.ua.
"Особисто я зіткнувся з цим восени минулого року, коли одного з моїх товаришів за службою вбили, потім повісили і списали на банальне самогубство. Ми зіткнулися із замкнутим колом і відсутністю об'єктивного розслідування", - розповів колишній військовослужбовець Сергій Ульянов.
Зеленський взяв порушені питання під особистий контроль і дав відповідні доручення заступнику керівника офісу президента Руслану Рябошапці.
"Якщо ми зможемо досягти повного, всебічного і об'єктивного розслідування окремих випадків, це допоможе зрушити з місця й інші розслідування, які, на вашу думку, є недостовірними. Я буду вимагати від ДБР, Національної поліції, органів прокуратури та інших правоохоронних органів максимально оперативно і об'єктивно розслідувати загибель кожного воїна", - наголосив президент.
Рябошапка зі свого боку запропонував найближчим часом провести зустріч сімей загиблих військовослужбовців з керівниками правоохоронних органів, військових формувань ЗСУ і Нацгвардії, Військової служби правопорядку, Міноборони та Генерального штабу ЗСУ, щоб вони пояснили ситуацію зі станом розслідування таких трагедій та їх соціально-правовими наслідками.
Нагадаємо, що парламентська асамблея Організації Північноатлантичного договору (НАТО) запросила президента України Володимира Зеленського виступити на сесії в Лондоні в жовтні, де буде обговорюватися питання про Україну та санкції проти Росії.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"
- Страх політики і політика страху9/11, активізація ІДІЛ, поширення вірусу Ебола, перші постріли на Майдані - лише декілька точок у переліку подій, що супроводжувалися масовим поширенням страху