Зеленський звернувся до лідерів світу з Харкова

Сьогодні президент Володимир Зеленський з міста Харкова записав звернення до лідерів світу, щоб вони допомогли з ППО.

Про це Зеленський сказав у відеозверненні.

"Для них це задоволення – спалювати.

Ми всі знаємо, із ким маємо справу. росією керують люди, які хочуть зробити нормою спалювати життя, руйнувати міста й села, розділяти народи та стирати національні кордони війною.

Немає нації, яка здатна зупинити таку війну лише своїми зусиллями. Потрібна участь лідерів світу.

Я зараз у Харкові. Це місто на сході України і, на жаль, дуже близько до кордону рф. Що це означає для Харкова? Третій рік постійного терору. Більш як мільйон людей у цьому місті. І щоночі, щодня російська армія обстрілює місто. Найбільше – ракетами С-300. Це ракети для протиповітряної оборони, які використовуються рф для терору на землі. Немає зараз у Харкові жодного району міста та жодної вулиці, які не постраждали б від цього постійного знущання. Тепер росія додала удари керованими авіабомбами", - йдеться у промові.

Він додав, що авіація рф наближається до кордону нашої держави й запускає ці бомби просто по місту. Це зброя невибіркового ураження. І будь-яка людина в будь-якому місті світу – від Сан-Паулу до Харбіна – сприймає це однаково – як терор.

"Як і подібні ж удари росії по сотнях інших наших міст і сіл. Деякі з них, де колись вирувало життя, зараз спалені просто в попіл, там не залишилося жодного мешканця. Випалена пустота – найжахливіший наслідок війни. Війни, якої ми в Україні не хотіли. Яку ми не провокували. І в якій Україна захищається від намагання росії захопити наші ресурси й території та знищити нашу національну ідентичність. І світ це бачить", - додав він.