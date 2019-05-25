Зеленський: Звільнення моряків може бути сигналом про готовність Росії до миру

"Побачимо, який шлях оберуть у Кремлі. Але ми дуже чекаємо наших хлопців удома!"

Президент Володимир Зеленський вважає, що виконання Росією наказу трибуналу ООН про звільнення українських моряків і кораблів може стати першим сигналом про готовність до припинення "конфлікту" з Україною.

"Виконання РФ наказу Міжнародного трибуналу ООН про звільнення захоплених українських моряків і кораблів може стати першим сигналом з боку російського керівництва про реальну готовність до припинення конфлікту з Україною", - зазначив Зеленський у Facebook.

На його думку, таким чином Росія може зробити крок до "розблокування переговорів і вирішення створених нею проблем у цивілізований спосіб".

"Побачимо, який шлях оберуть у Кремлі. Але ми дуже чекаємо наших хлопців удома!", - додав він.

Нагадаємо, що постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія.

МЗС Росії відреагувало на рішення Трибуналу ООН та наголосилоь, що мають намір "в ході подальшого арбітражного розгляду… послідовно відстоювати нашу позицію, в тому числі, відсутність у арбітражу юрисдикції розглядати дану ситуацію".

Довідка

Українські моряки потрапили в полон в РФ після російської агресії в Керченській протоці 25 листопада 2018, троє з них отримали поранення. У РФ моряків звинуватили в незаконному перетині кордону. Українці своєї провини не визнають і вважають себе військовополоненими. Всі моряки перебувають в СІЗО на час проведення російського слідства.

15 і 16 січня Лефортовський суд РФ ухвалив рішення про продовження арешту для українців до кінця квітня.