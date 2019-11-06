Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Зеленський звільнив начальника СБУ у Волинській області

Співробітники СБУ звільнені "за незадовільні показники в боротьбі з контрабандою"
Президент Володимир Зеленський у вівторок, 11 червня, звільнив начальника управління Служби безпеки України у Волинській області Юрія Фелонюка.
Зеленський звільнив начальника СБУ у Волинській області Володимир Зеленський

Інформація подана в указі № 395, опублікованому на сайті глави держави.

40-річний Юрій Фелонюк займав посаду начальника СБУ у Волинській області з 2015 року. Причина його звільнення в документі не вказується. Раніше сьогодні Володимир Зеленський звільнив заступників голови СБУ Олега Фролова та Владислава Косинського, а також керівників п'яти обласних управлінь СБУ - в Одеській, Львівській, Вінницькій, Закарпатській та Чернівецькій областях.

За словами заступника голови Адміністрації Президента Руслана Рябошапки, співробітники СБУ звільнені "за незадовільні показники в боротьбі з контрабандою".

Нагадаємо, що 10 червня Зеленський звільнив начальника рівненського облуправління СБУ Василя Бедрія.

Зеленський останнім часом звільнив цілу низку топ-співробітників СБУ, серед яких заступники голови СБУ Віталій Маліков і Віктор Кононенко, начальник Головного слідчого управління Григорій Остафійчук та начальник київського управління Олег Валендюк.

Президент також направив подання на звільнення глави СБУ Василя Грицака, але Верховна Рада відхилила його.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 06 2019 22:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Забруднену хімікатами водойму на Вінниччині можуть оголосити зоною лиха. Що відомо про аварію?

Забруднену хімікатами водойму на Вінниччині можуть оголосити зоною лиха. Що відомо про аварію?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.