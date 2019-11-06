Зеленський звільнив начальника СБУ у Волинській області
Інформація подана в указі № 395, опублікованому на сайті глави держави.
40-річний Юрій Фелонюк займав посаду начальника СБУ у Волинській області з 2015 року. Причина його звільнення в документі не вказується. Раніше сьогодні Володимир Зеленський звільнив заступників голови СБУ Олега Фролова та Владислава Косинського, а також керівників п'яти обласних управлінь СБУ - в Одеській, Львівській, Вінницькій, Закарпатській та Чернівецькій областях.
За словами заступника голови Адміністрації Президента Руслана Рябошапки, співробітники СБУ звільнені "за незадовільні показники в боротьбі з контрабандою".
Нагадаємо, що 10 червня Зеленський звільнив начальника рівненського облуправління СБУ Василя Бедрія.
Зеленський останнім часом звільнив цілу низку топ-співробітників СБУ, серед яких заступники голови СБУ Віталій Маліков і Віктор Кононенко, начальник Головного слідчого управління Григорій Остафійчук та начальник київського управління Олег Валендюк.
Президент також направив подання на звільнення глави СБУ Василя Грицака, але Верховна Рада відхилила його.
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