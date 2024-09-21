Зеленський:росія повинна бути на Саміті миру, Україна готує план для переговорів

Водночас, за словами Зеленського, рф наразі хоче просто продовжувати війну.

Україна працює над планом, який стане стартом та основою для того, щоб говорити в будь-якому форматі з рф.

"Ми заявили, що готові бачити росію на другому Саміті (миру — ред.), тому що всі наші союзники, включно з найближчими, які на нашому боці та завжди проти російської агресії, - усі сказали, що росія має бути на другому Саміті. Не може без однієї зі сторін бути закінчення війни", - заявив президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 20 вересня, повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

Київ активно працює над планом, підготовлено вже три пункти.

"І, як ми сказали на початку листопада весь план буде готовий. Це буде старт і фундамент для того, щоб говорити в будь-якому форматі з Росією. У будь-якому форматі, з будь-якими її представниками, тому що буде план і є що показати”, - заявив він.

"Якщо їм не подобається, буде зрозуміла їхня реакція на конкретику, а не просто взагалі - ми нічого не хочемо і будемо продовжувати війну", - сказав Зеленський, водночас додавши, що, на його думку, росія наразі хоче саме просто продовжувати війну.

Також Зеленський під час спілкування з журналістами прокоментував інформацію видання The Wall Street Journal, що кількість загиблих українських військових за час повномасштабної війни рф проти України сягнула 80 тисяч , а 400 тисяч захисників було поранено.

"80 тисяч? Це брехня. Реальна цифра набагато менша, ніж та, що була опублікована. Значно", - наголосив глава держави.

Депутат ВРУ від фракції "Голос" та секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки Роман Костенко кілька днів тому заявив, що дані The Wall Street Journal про кількість загиблих українських воїнів перебільшені.