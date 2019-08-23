Зеркаль: Прямі переговори з Путіним – це стиль Зеленського

"Він вважає, що в цьому є сенс. Він бере на себе ризик"

Прямі переговори президентів України й Росії – Володимира Зеленського та Володимира Путіна – є новим підходом голови української держави до вирішення конфлікту.

Заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль: "Мені здається, що це стиль нового президента. Він вважає, що в цьому є сенс. Він бере на себе ризик. Я поважаю людей, які беруть на себе ризик".

Зеркаль вважає, що після п'яти років конфлікту з РФ Україні необхідно пробувати нові підходи до його вирішення:

"Я не виключаю, що новий чи інший підхід може дати якусь реакцію. Завжди якісь несподівані рухи несуть як ризик, так і можливість. Тут вже питання в тому, як ти зважуєш цей ризик, наскільки він виправданий чи ні. Але якщо не змінювати поведінку, не давати створювати креативних ідей, не підходити інноваційно до типових подій, то ти не отримаєш жодного шансу на другий результат", - наголосила дипломатка в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, 11 липня президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін вперше з моменту обрання українського президента провели телефонну розмову.

Згодом, президент України Володимир Зеленський вранці 7 серпня подзвонив президенту Росії Володимиру Путіну через загибель українських військових після оголошеного режиму перемир'я 21 липня.