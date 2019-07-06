Росія нехтує новими доказами у справі МН17, - Зеркаль

У справі збитого на Донбасі літака Малайзійських авіаліній рейсу МН17 з’являються нові докази, але Росія нехтує цим

За словами Зеркаль, вона шокована тим, що агент Російської Федерації коментує внутрішні справи іншої держави - України, виступаючи перед Міжнародним судом.

“Я розчарована ставленням Росії до трагедії МН17. З’являється все більше і більше доказів. Усі сторони Міжнародної спільної слідчої групи підтримали представлені на цей сьогодні висновки слідства. Слідство ж наближається до завершення, і ми переконані, що незабаром з’являться обвинувальні акти. Правосуддя щодо окремих осіб важливе, так само як і ця справа. МН17 – це трагічна сторінка в історії фінансування тероризму. І вся ця історія повною мірою має бути розглянута по суті”, - заявила заступниця міністра закордонних справ, агент України Олена Зеркаль у Міжнародному суді ООН, повідомляє "Укрінформ".

“У понеділок Росія звинуватила нас у «насильницькому державному перевороті". Учора намагалась використати проти нас результати наших виборів. Проте дозвольте розвіяти сумніви: я тут за дорученням Президента України, із чітким мандатом захисту інтересів України та відновлення справедливості для її народу”, - заявила Зеркаль.

Вона зазначила, що Україна звернулась до Суду ООН як в останню інстанцію. "Усе що ми просимо – це розглянути справу Україну по суті", - наголосила агент України.

Вона закликала Міжнародний суд ООН підтвердити наявність юрисдикції у позові України проти Росії.

“Росія спробувала спотворити предмет спору, перекрутивши правові норми та заперечивши факти. Однак вимоги України чіткі. Спір очевидний. Наші добросовісні зусилля із вирішення спору також очевидні, як і юрисдикція суду”, - сказала Зеркаль.

Вона також прокоментувала кожен виступ представників російської сторони.

"Учора пролунали лише додаткові відволікаючі фрази. Пан Вордсворт говорив, що ви маєте визнати, що в Україні немає тероризму, без вивчення фактів по суті, лише тому, що різні спостерігачі не використовували слово "тероризм". Професор Ціммерман визнав, що російське національне законодавство забороняє фінансування тероризму з боку державних службовців. Водночас він вважає вимоги України до Росії щодо запобігання цим злочинам смішними. Професор Пелле цілком серйозно радив Україні покластися на "bonnes grace” - милість – Росії. Він також припустив, що Росія вважатиме судове рішення цього суду несправедливим і не сприйме його. А професор Форто вирішив, що тимчасові заходи, призначені цим судом, "позбавлені мети". Очевидно, Росія вважає, що вона сама може вирішувати, які накази мають обов’язкову силу, а які ні. Це лише підтверджує сказане мною у вівторок щодо ставлення Росії до міжнародного права”, - наголосила Зеркаль.

За її словами, Росія не вважає міжнародні договори важливими.

“Цитую: "Україна подала до цього суду щось на кшталт справи". Це не просто "щось на кшталт справи". Це справа серйозна, у якій ідеться про порушення серйозних міжнародних договорів. Мені шкода, що Росія не сприймає це серйозно”, - зазначила Зеркаль.

Україна просить суд відхилити попередні заперечення, заявлені РФ у поданні від 12 вересня 2018 року.

Нагадаємо, що Міжнародний суд ООН оприлюднив український меморандум, який документально підтверджує порушення Російською Федерацією Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

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