Росія нехтує новими доказами у справі МН17, - Зеркаль
“Я розчарована ставленням Росії до трагедії МН17. З’являється все більше і більше доказів. Усі сторони Міжнародної спільної слідчої групи підтримали представлені на цей сьогодні висновки слідства. Слідство ж наближається до завершення, і ми переконані, що незабаром з’являться обвинувальні акти. Правосуддя щодо окремих осіб важливе, так само як і ця справа. МН17 – це трагічна сторінка в історії фінансування тероризму. І вся ця історія повною мірою має бути розглянута по суті”, - заявила заступниця міністра закордонних справ, агент України Олена Зеркаль у Міжнародному суді ООН, повідомляє "Укрінформ".
“У понеділок Росія звинуватила нас у «насильницькому державному перевороті". Учора намагалась використати проти нас результати наших виборів. Проте дозвольте розвіяти сумніви: я тут за дорученням Президента України, із чітким мандатом захисту інтересів України та відновлення справедливості для її народу”, - заявила Зеркаль.
Вона зазначила, що Україна звернулась до Суду ООН як в останню інстанцію. "Усе що ми просимо – це розглянути справу Україну по суті", - наголосила агент України.
Вона закликала Міжнародний суд ООН підтвердити наявність юрисдикції у позові України проти Росії.
“Росія спробувала спотворити предмет спору, перекрутивши правові норми та заперечивши факти. Однак вимоги України чіткі. Спір очевидний. Наші добросовісні зусилля із вирішення спору також очевидні, як і юрисдикція суду”, - сказала Зеркаль.
Вона також прокоментувала кожен виступ представників російської сторони.
"Учора пролунали лише додаткові відволікаючі фрази. Пан Вордсворт говорив, що ви маєте визнати, що в Україні немає тероризму, без вивчення фактів по суті, лише тому, що різні спостерігачі не використовували слово "тероризм". Професор Ціммерман визнав, що російське національне законодавство забороняє фінансування тероризму з боку державних службовців. Водночас він вважає вимоги України до Росії щодо запобігання цим злочинам смішними. Професор Пелле цілком серйозно радив Україні покластися на "bonnes grace” - милість – Росії. Він також припустив, що Росія вважатиме судове рішення цього суду несправедливим і не сприйме його. А професор Форто вирішив, що тимчасові заходи, призначені цим судом, "позбавлені мети". Очевидно, Росія вважає, що вона сама може вирішувати, які накази мають обов’язкову силу, а які ні. Це лише підтверджує сказане мною у вівторок щодо ставлення Росії до міжнародного права”, - наголосила Зеркаль.
За її словами, Росія не вважає міжнародні договори важливими.
“Цитую: "Україна подала до цього суду щось на кшталт справи". Це не просто "щось на кшталт справи". Це справа серйозна, у якій ідеться про порушення серйозних міжнародних договорів. Мені шкода, що Росія не сприймає це серйозно”, - зазначила Зеркаль.
Україна просить суд відхилити попередні заперечення, заявлені РФ у поданні від 12 вересня 2018 року.
Нагадаємо, що Міжнародний суд ООН оприлюднив український меморандум, який документально підтверджує порушення Російською Федерацією Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
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