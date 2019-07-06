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Коу в суді ООН: Заперечення Росії мають бути відхилені

Усі аргументи Росії щодо відсутності предмету спору з Україною у Міжнародному суді ООН мають бути відхилені з огляду на їх недоречність
Окрім цього, професор Жан-Марк Тувенен, який наголосив, що представники РФ у Міжнародному суді ООН витлумачують суть статей Конвенції про фінансування тероризму так, як їм вигідно.
Коу в суді ООН: Заперечення Росії мають бути відхилені Фото: google.com

 “Заперечення Росії мають бути відхилені, і суд у цій справі має перейти до слухань по суті. Як ми показали, Росія відкрито взяла на себе зобов'язання заборонити фінансування тероризму. Але вона дозволяє вільно фінансувати кампанію терору з власної території, відмовляючись вживати практичних заходів... Росія взяла на себе зобов'язання ліквідувати всі форми расової дискримінації, а потім - підтримує дискримінацію у Криму”, - заявив Стерлінгський професор з міжнародного права Єльського університету Гарольд Гонджу Коу під час другого раунду слухань, повідомляє "Укрінформ".

“Росія намагалася спотворити мету спору, виставляючи Україну як країну, що використовує лазівку для притягнення Росії до відповідальності, тоді як Конвенція не містить того”, - сказав професор Жан-Марк Тувенен.

Нагадаємо, що постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія.

МЗС Росії відреагувало на рішення Трибуналу ООН та наголосилоь, що мають намір "в ході подальшого арбітражного розгляду… послідовно відстоювати нашу позицію, в тому числі, відсутність у арбітражу юрисдикції розглядати дану ситуацію".

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07 06 2019 12:57
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