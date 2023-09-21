Зернова суперечка стосується інтересів українських олігархів – міністр оборони Польщі

Він підкреслив, що транзит українського зерна через територію Польщі залишається можливим.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що зернова суперечка з Україною стосується інтересів українських олігархів, які хотіли би продавати зерно на польській території.

Про це він сказав в ефірі "Польського радіо", його цитує агентство PAP.

Глава Міноборони в інтерв'ю зазначив, що Польща хоче мати по сусідству незалежну Україну, а не частину росії, але, з іншого боку, вона "повинна дбати про інтереси польських фермерів".

"Суперечка з Україною стосується інтересів українських олігархів. Українські олігархи хотіли б продавати зерно на польській території. Ми захищаємо польських фермерів, і я можу вас запевнити, що поки "Право і справедливість" буде при владі, ми будемо послідовними. Незважаючи на атаки, ми керуємося інтересами польських фермерів", – сказав Блащак.

"Йдеться про те, щоб українські олігархи продавали зерно на тих ринках, де вони повинні були продавати, а не на польському ринку, тому що це діє на шкоду Польщі", – додав очільник Міноборони Польщі.

Він підкреслив, що транзит українського зерна через територію Польщі залишається можливим.

Нагадаємо, Європейська комісія вирішила не продовжувати обмеження щодо ввезення сільськогосподарської продукції з України на територію п’яти держав ЄС. Однак Уряди трьох країн: Польщі, Словаччини та Угорщини оголосили, що в односторонньому порядку продовжать заборону на імпорт з України низки продовольчих товарів.

Україна заявила, що буде позиватися у Світову організацію торгівлі проти Польщі, Угорщини та Словаччини через односторонні обмеження на імпорт української агропродукції.

Брюссель розглядає питання, чи захищати Польщу, Угорщину та Словаччину від позову, поданого Києвом, після того, як ці три країни порушили правила ЄС щодо заборони імпорту українського зерна, яке, за їхніми словами, заполонило їхні ринки.