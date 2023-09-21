Брюссель розглядає питання захисту країн ЄС в українській зерновій суперечці – FT

В Єврокомісії тривали дискусії щодо того, чи варто захищати Польщу, Угорщину і Словаччину.

Брюссель розглядає питання, чи захищати Польщу, Угорщину та Словаччину від позову, поданого Києвом, після того, як ці три країни порушили правила ЄС щодо заборони імпорту українського зерна, яке, за їхніми словами, заполонило їхні ринки.

Про це повідомляє Financial Times.

"Односторонні заборони призвели до хаосу в торговельній політиці ЄС і є найяскравішим сигналом розбіжності між 27 державами-членами блоку щодо підтримки Києва, який продовжує боротися проти вторгнення росії в Україну", - пише видання.

Європейська комісія спочатку вимагала від Польщі, Угорщини та Словаччини скасувати свої заборони, але зараз працює над тим, щоб "скоординувати" їхні юридичні заперечення проти скарги Києва до СОТ, пише видання.

У письмовому запиті до Польщі, Угорщини та Словаччини в середу, з яким ознайомилося видання Financial Times, Єврокомісія заявила, що відповідно до законодавства ЄС вона "діятиме в рамках цих процедур СОТ, ініційованих проти країн-членів".

"Наступним негайним кроком буде надання відповіді Україні на ці запити про консультації від імені всіх трьох країн-членів", – йдеться у повідомленні.

У середу ввечері в Єврокомісії тривали дискусії щодо того, чи варто захищати Польщу, Угорщину і Словаччину, повідомило джерело, знайоме з ходом переговорів.

Комісія заявила, що держави-члени "не мають права вживати односторонніх заходів у сфері торгівлі", і що вона "оцінює юридично складну ситуацію".

"Ми взаємодіємо із зацікавленими (країнами-членами. – Ред.) і намагатимемося знайти конструктивне рішення, щоб не було необхідності в подальшому розгляді цієї справи", – заявила Єврокомісія, додавши, що може розпочати власне провадження про притягнення до відповідальності, щоб переконатися, що країни-члени дотримуються своїх зобов'язань за законодавством ЄС і своїх зобов'язань в рамках СОТ.

Нагадаємо, Європейська комісія вирішила не продовжувати обмеження щодо ввезення сільськогосподарської продукції з України на територію п’яти держав ЄС. Однак Уряди трьох країн: Польщі, Словаччини та Угорщини оголосили, що в односторонньому порядку продовжать заборону на імпорт з України низки продовольчих товарів.

Україна заявила, що буде позиватися у Світову організацію торгівлі проти Польщі, Угорщини та Словаччини через односторонні обмеження на імпорт української агропродукції.