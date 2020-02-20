ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИАмериканська компанія з Каліфорнії Zero Motorcycles представила новий електричний мотоцикл SR/S.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Zero Motorcycles представила новий електробайк
“Новий мотоцикл SR/S є наступником флагманського байка, який Zero Motorcycles представила минулого року ”
The Verge
Про це повідомляє портал The Verge,передає УКІНФОРМ.
“Новий мотоцикл SR/S є наступником флагманського байка, який Zero Motorcycles представила минулого року ”, - йдеться у повідомленні.
За даними порталу, максимальна швидкість електробайка становить 200 км за годину.
Його запас ходу без підзарядки сягає 322 кілометрів.
Сама ж батарея з потужністю 12 кВт у SR/S може зарядитися з 0 до 95% за близько одну годину.
Транспортний засіб надійде у продаж у березні, а його стартова ціна дорівнює 19 995 доларів США.
Нагадаємо, що засновник компанії Tesla Ілон Маск заявив, що електрокар Model S вже має запас ходу у понад 630 км.
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