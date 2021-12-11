Журнал Time назвав найкращі винаходи 2021 року
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Time.
У щорічному переліку є кілька десятків гаджетів, технологій та винаходів, що були розділені за відповідними категоріями.
До розділу "Додатки та софт" автори журналу додали безпечну пошукову систему без реклами Neeva, додаток тривожної кнопки Subdial та інтерактивну карту MTA Live Subway Map.
У розділі VR та AR опинилися окуляри віртуальної реальності Lenovo ThinkReality A3 Smart та Qualcomm Snapdragon XR2.
Серед побутової електроніки найкращими гаджетами виявилися фотоапарат Paper Shoot Camera, розкладний смартфон Samsung Galaxy Z Flip3, ноутбук Framework Laptop, розумна селфі-палка Vecnos IQUI та смартокуляри JLab JBuds Frames.
До найкращих винаходів у галузі охорони здоров'я зарахували вакцини від хвороби COVID-19, а також від малярії.
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