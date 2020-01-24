Житель Житомирщини викрав трактор, щоб дістатися на п'янку в сусіднє село
Викрадення трактора сталося в с. Кирдан Овруцького району, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Житомирської області.
44-річний місцевий житель звернувся до поліцейських із заявою про те, що з його гаража вкрали трактор.
"Інспектори сектору реагування патрульної поліції незабаром виявили розшукуваний трактор покинутим у полі між населеними пунктами. А за свідченням селян швидко вдалося встановити причетного до правопорушення", - розповів начальник Овруцького ОП ГУНП Ігор Цалко.
"20-річного жителя с. Кирдан, обґрунтовано підозрюваного у незаконному заволодінні трактором, поліцейські виявили в нетверезому, за зовнішніми ознаками, стані. Свою провину він визнав і пояснив, що скористався чужим трактором, щоб вночі дістатися до сусіднього села на випивку до друзів. Втім тому транспортний засіб не пригнав, бо він загруз у полі", - сказано в повідомленні поліції.
Провадження розслідують за ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.
Покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.
Нагадаємо, що поліцейські затримали міжрегіональну злочинну групу викрадачів автомобілів.
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