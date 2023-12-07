Зіткнення в Конгресі: Чому допомога Україні стала об'єктом політичного протистояння

Внутрішня боротьба в США може викликати побоювання в європейських та азіатських столицях, які шукають лідерства та підтримки США на тлі більш агресивних дій росії та Китаю.

Суперечка між президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом і республіканцями в Конгресі щодо допомоги Україні викликає нові занепокоєння щодо зобов’язань Вашингтона підтримати Київ у боротьбі з росією напередодні виборів у США 2024 року.

Про це пише Bloomberg.

Заблокований Сенатом законопроект передбачав виділення додаткового фінансування у розмірі $106 млрд. $61 млрд з цієї суми мав піти на допомогу Україні.

"Республіканці в Конгресі готові зробити путіну найбільший подарунок, на який ви можете сподіватися, і відмовитися від нашого глобального лідерства, не тільки в Україні, але й за її межами", – заявив Байден.

Видання зазначає, що внутрішня боротьба в США може викликати побоювання в європейських та азіатських столицях, які шукають лідерства та підтримки США на тлі більш агресивних дій росії та Китаю. Прив’язка внутрішніх політичних вимог до актуальних зовнішньополітичних пріоритетів створює тривожний прецедент, особливо коли США підтримують демократію в боротьбі проти агресора.

ЗМІ також посилається на експерта Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні та колишнього чиновника США Макса Бергманна. Він зазначив, що політичне зіткнення "потенційно перешкоджає зовнішньополітичній підтримці США України, а також загальній надійності Америки для союзників і партнерів у всьому світі".

Занепокоєння з приводу надійності США, ймовірно, тільки поглибиться, оскільки передвиборча кампанія набирає обертів.

"Деякі європейські чиновники стурбовані зобов'язаннями США і закликають американських законодавців тримати курс і не покидати Україну в боротьбі, яку вона, швидше за все, не зможе виграти сама", – зазначають журналісти.

Водночас деякі політики з оптимізмом дивиться на подальшу підтримку США. Голова Комітету закордонних справ Латвії Ріхардс Колс, який цього тижня зустрічався з представниками адміністрації та членами Конгресу у Вашингтоні, сказав, що Україна зрештою отримає більше допомоги.

У статті також зазначили, що згідно з опитуванням Pew Research Center, із затягуванням війни поступово зростає частка американців, які вважають, що США надають надто велику допомогу Україні.

Нагадаємо, 6 грудня США оголосили про надання нового пакета військової допомоги для України на суму 175 млн доларів. Втім, він може виявитися останнім, адже того ж вечора у Сенаті провалили голосування за виділення 61 млрд доларів для продовження підтримки нашої держави. Причиною став конфлікт між демократами та республіканцями щодо міграційної політики та ситуації на мексиканському кордоні.

Президент США Джо Байден після цього звинуватив республіканців у шантажі, наголосивши, що ставки занадто високі, аби балансувати на політичній межі.