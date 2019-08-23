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ЗМІ дізналися, хто може завадити Супрун очолити міністерство

У виданні не повідомляють звідки у них з'явилася ця інформація
Одним з найбільш вірогідних претендентів на посаду міністра охорони здоров'я є глава Національної служби здоров'я України Олег Петренко.
ЗМІ дізналися, хто може завадити Супрун очолити міністерство Фото з вільних джерел

Відзначається, що в НСЗУ цю інформацію в даний час не коментують, повідомляє УП з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Петренко в 1998 році закінчив Вінницький національний медуніверситет імені Пирогова, має ступінь магістра менеджменту організацій охорони здоров'я Школи охорони здоров'я Києво-Могилянської академії та Маастрихтського університету (2006 рік).

З 2007 року він займав керівні посади у кількох приватних клініках. В якості експерта в 2017 році брав участь в засіданнях комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я.

У лютому 2018 року Петренко переміг в конкурсі на посаду глави НСЗУ, був призначений на посаду в березні 2018 року.

Нагадаємо, що виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун готова далі очолювати своє міністерство, якщо в новому уряді буде можливість продовжувати реформу системи охорони здоров'я.

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