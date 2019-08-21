Супрун: Якби був шанс продовжити медреформу – залишилася б

Нна запитання, чи планує вона залишатися на посаді і чи велися переговори про це: "Я думаю, що ми всі чекаємо до 29-го (серпня) – подивитися, що буде відбуватися"

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун готова далі очолювати своє міністерство, якщо в новому уряді буде можливість продовжувати реформу системи охорони здоров'я.

"Президент буде виступати – це покаже нам шлях, напрям, вектор країни і цієї Верховної Ради. Можливо, буде навіть і представлення прем’єр-міністра – побачимо. А тоді вже буде представлення уряду. Це вибір прем’єр міністра і коаліції чи партії – тепер є однопартійна система в країні – це буде їхнє рішення, а не моє особисте", - заявила Уляна Супрун журналістам перед засіданням Кабінету міністрів, інформує УП.

"Залежно від прем’єр-міністра, залежно від того, як буде сприйматися політика трансформація системи охорони здоров'я. якби були такі можливості, щоб своя команда, підтримка фінансова й політична, щоб трансформація далі відбувалася – я думаю, що кожен (член нашого уряду) залишився б на своїй посаді й далі працював".

При цьому Супрун бачить: "У багатьох нових обранців і в Офісі президента немає розуміння, що відбувається в медичній сфері, бо вони бачать, що багато журналісти показують – і це не завжди позитив".

За її словами, насправді є позитив: "28,2 мільйона українців уже зайшли в реформу, первинна ланка працює досить гарно, хоч є поодинокі речі, які ще не дійшли до кінця у первинній ланці, а вторинна ланка – там, де є лікарні – мають автомізуватися".

Нагадаємо, що у червні президент Володимир Зеленський заявив, що до в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун українці ставляться по-різному, і подякував Богу, що особисто в нього інший лікар.

У липні новообраний нардеп від "Слуга народу", почесний президент клініки "Борис" Михайло Радуцький заявив, що позитивні зміни у рамках медичної реформи не скасовуватимуть. Водночас, за його словами, буде проведено аудит системи охорони здоров'я.

Наразі Радуцький радник Зеленського.

Також у партії "Слуга народу" визначилися, що Радуцький у Раді очолить комітет з питань охорони здоров'я.