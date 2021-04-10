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ЗМІ: Google відмовилась від ідеї цифрових банківських рахунків

The Wall Street Journal повідомляє, що Google відмовилася від проекту відкриття цифрових банківських рахунків для клієнтів Google Pay.
ЗМІ: Google відмовилась від ідеї цифрових банківських рахунків Фото: з вільних джерел

Про це говориться в матеріалі американського видання, пише "Економічна правда". 

Повідомляється, що цей інструмент міг би суттєво посилити позиції компанії в сфері фінансових послуг, а партнерами проекту, повинні були стати, зокрема, Citigroup Inc. і кредитний кооператив Стенфордського університету, які планували зайнятися обслуговуванням Plex-рахунків - електронних рахунків клієнтів Google. 

Видання повідомляє, що при цьому, Google, ймовірно, поставила регуляторів до відома про припинення проекту раніше, ніж партнерські банки, оскільки ще на минулому тижні деякі з них вважали, що він буде реалізований. 

В квітні 2021 року через Google пішов автор проекту Цезар Сенгупта, в зв'язку з чим, компанія вирішила закрити його, кажуть джерела WSJ. За їх словами, банківські регулятори підтримували проект і не пов'язані з його закриттям. 

Нагадаємо, що у Євросоюзі запропонували зміни до законодавства, згідно яких компанії, які проводять транзакції у криптовалютах, зобов’яжуть збирати дані про одержувача та відправника.

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04 10 2021 10:21
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