ЗМІ: Кабмін звільнив усіх членів наглядової ради "Нафтогазу" та призначив нове правління

Кабінет міністрів України звільнив трьох членів наглядової ради НАК "Нафтогаз", які представляли державу, після того, як незалежні іноземні члени ради подали у відставку.

Про це пишуть "Економічна правда", "РБК-Україна" та "Інтерфакс-Україна", зазначає "Громадське".

За даними ЗМІ, уряд 27 вересня звільнив трьох членів наглядової ради: Юлію Ковалів, Юлію Свириденко та Наталію Бойко. Після цього Кабмін автоматично отримав повноваження наглядової ради як власник 100% "Нафтогазу".

У Facebook Ковалів написала про свій останній день в ролі члена наглядової ради "Нафтогазу".

"Повноваження членів наглядової ради припинені, тож акціонер та нове керівництво будуть ухвалювати всі важливі для компанії рішення до обрання нового складу наглядової ради", - написала вона.

За даними ЗМІ, уряд також звільнив двох членів правління - Ярослава Теклюка та Сергія Перелому - та призначив чотирьох нових: Маврікія Калугіна, Владислава Воловика, Олену Бойченко та Романа Чумака.

Що передувало?

Напередодні у відставку подали троє незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз": Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа та Людо ван дер Хейден.

Усього наглядова рада складається з 6 членів: трьох незалежних та трьох представників держави. Після того, як більшість складу наглядової ради пішла, вона не могла ухвалювати рішення через відсутність кворуму.

Окрім того, за даними ЗМІ, 20 вересня наглядова рада ухвалила рішення задовольнити заяви про звільнення двох іноземних членів правління - Отто Ватерландера та Петера Стефануса ван Дріла.

Нагадаємо, що "Нафтогаз" за 15 років інвестував у видобуток вуглеводнів у Єгипті $580 млн