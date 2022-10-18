Знищення "Мрії" - СБУ повідомила деталі розслідування

Окремі працівники підприємства тривалий час перешкоджали Силам оборони в організації протиповітряної та наземної охорони летовища, що призвело до знищення Ан-225 та ще кількох літаків

Служба безпеки України розкрила деталі розслідування в межах кримінального провадження, розпочатого у зв'язку зі знищенням Ан-225 "Мрія".

Про це повідомляє пресслужба відомства.

СБУ встановлює всі обставини знищення літака, зокрема те, чому керівництво державного підприємства "Антонов" не вжило всіх необхідних заходів для його збереження.

Спільно з представниками Офісу генерального прокурора співробітники СБУ провели низку обшуків у межах відповідного кримінального провадження.

"Розслідування встановило, що службові особи, незважаючи на застереження державних органів, не вжили належних заходів до збереження літака. Також окремі працівники підприємства тривалий час перешкоджали Силам оборони в організації протиповітряної та наземної охорони летовища. Усе це призвело до знищення Ан-225 та ще кількох літаків", - зазначили в СБУ.

Правоохоронці вивчають додаткові деталі справи, проводяться необхідні експертизи, після яких будуть прийняті подальші процесуальні рішення.

Водночас, під час встановлення осіб, винних у підривній діяльності проти України, були виявлені факти інших злочинів.

Зокрема колишній гендиректор ДП "Антонов" викритий на організації незаконного переправлення за кордон українців призовного віку.

За даними слідства, у березні цього року посадовець подав до Державної прикордонної служби список співробітників, які виїжджають за кордон для технічного обслуговування літаків, однак до складу групи на відрядження він включив сторонніх осіб, в тому числі близького родича. Таким чином, ухилянти змогли перетнути кордон під виглядом фахівців-авіабудівельників.

За фактом злочину ексдиректору вже оголошена підозра за ч. 2 ст. 332 ("Незаконне переправлення осіб через державний кордон") Кримінального кодексу України.

Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочинних дій фігуранта та інших осіб, винних у знищенні "Мрії".

Нагадаємо, що один із найбільших і найпотужніших літаків у світі українського виробництва Ан-225 "Мрія" згорів наприкінці лютого внаслідок повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом.

Командир "Мрії" Дмитро Антонов заявив, що літак можна було врятувати. Так, на момент вторгнення росії ДП "Антонов" мало резервний аеродром, орендований у німецькому Лейпцигу. Екіпаж був готовий вилетіти з Гостомеля до Німеччини вранці 24 лютого та навіть заводив двигуни, але команди на зліт так і не отримав.

Наприкінці березня державний концерн "Укроборонпром" відсторонив від роботи генерального директора ДП "Антонов" Сергія Бичкова. Згодом Бичков був остаточно звільнений з посади.