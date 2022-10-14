СБУ перевіряє службовців "Антонова" щодо співпраці з рф та причетності до знищення "Мрії"

Кримінальне провадження відкрито за фактом можливого надання посадовими особами "ДП "Антонов" допомоги іноземній державі – рф – або її представникам в проведенні підривної діяльності проти України, що призвело до знищення повітряного судна Ан-225 "Мрія"

Служба безпеки України в рамках кримінального провадження перевіряє службовців ДП "Антонов" щодо ймовірної співпраці з росією, що могло призвести до знищення найбільшого у світі літака Ан-225 "Мрія" на початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора у відповідь на запит Укрінформу.

"Прокурори Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу генерального прокурора здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом можливого надання посадовими особами "ДП "Антонов" допомоги іноземній державі – рф – або її представникам в проведенні підривної діяльності проти України, що призвело до знищення повітряного судна Ан-225 "Мрія" та інших під час військової агресії збройних сил російської федерації", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що справу розслідують у Головному слідчому управлінні СБУ. Слідчі дії тривають, у справі проведено низку експертиз.

Крім того, в Офісі генпрокурора поінформували, що працівники Головного слідчого управління Нацполіції також розслідують справу за фактом неналежного виконання посадовцями ДП "Антонов" своїх службових обов’язків. Зокрема, не здійснено евакуацію літака Ан-225 "Мрія", що призвело до його знищення.