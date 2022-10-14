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СБУ перевіряє службовців "Антонова" щодо співпраці з рф та причетності до знищення "Мрії"

Кримінальне провадження відкрито за фактом можливого надання посадовими особами "ДП "Антонов" допомоги іноземній державі – рф – або її представникам в проведенні підривної діяльності проти України, що призвело до знищення повітряного судна Ан-225 "Мрія"
СБУ перевіряє службовців "Антонова" щодо співпраці з рф та причетності до знищення "Мрії" Фото: slovoidilo.ua

Служба безпеки України в рамках кримінального провадження перевіряє службовців ДП "Антонов" щодо ймовірної співпраці з росією, що могло призвести до знищення найбільшого у світі літака Ан-225 "Мрія" на початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора у відповідь на запит Укрінформу.

"Прокурори Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу генерального прокурора здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом можливого надання посадовими особами "ДП "Антонов" допомоги іноземній державі – рф – або її представникам в проведенні підривної діяльності проти України, що призвело до знищення повітряного судна Ан-225 "Мрія" та інших під час військової агресії збройних сил російської федерації", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що справу розслідують у Головному слідчому управлінні СБУ. Слідчі дії тривають, у справі проведено низку експертиз.

Крім того, в Офісі генпрокурора поінформували, що працівники Головного слідчого управління Нацполіції також розслідують справу за фактом неналежного виконання посадовцями ДП "Антонов" своїх службових обов’язків. Зокрема, не здійснено евакуацію літака Ан-225 "Мрія", що призвело до його знищення.

Нагадаємо, що російські окупанти знищили флагман української авіації – літак Ан-225 "Мрія" на аеродромі "Антонов" в Гостомелі під Києвом.

Пізніше командир Ан-225 "Мрія" Дмитро Антонов розповів, що літак "Мрія" можна було врятувати. Зокрема, ДП "Антонов" на момент вторгнення РФ мало резервний аеродром, орендований на 5 років у німецькому Лейпцигу, – натівський аеродром саме для "Мрії". Екіпаж лайнера був готовий вилетіти з Гостомеля до Німеччини вранці 24 лютого та навіть заводив двигуни, але команди на зліт так і не отримав.

Командир літака наголосив, що пілоти не могли самі без команди керівництва вивозити літаки, однак було багато доказів того, що літаки з Гостомеля необхідно перемістити якомога швидше.

Наприкінці березня ДК "Укроборонпром" відсторонив від роботи директора ДП "Антонов" Сергія Бичкова.

Очільник концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв 4 квітня 2022 року підписав наказ №141, за яким Бичков був остаточно звільнений з посади генерального директора ДП "Антонов".

 

 

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14 10 2022 13:00
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