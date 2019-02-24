ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИЗонд “Юнона” передав на Землю нове фото Юпітера.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зонд NASA "роздивився" закручені хмари на Юпітері
"Нова перспектива показує закручені хмари, які оточують кругову особливість в області струменя, що називається "Jet N6"
Фото: NASA
Космічний апарат зробив знімок 12 лютого 2019 року - під час 18-го близького прольоту навколо планети, повідомляє NASA.
"Нова перспектива показує закручені хмари, які оточують кругову особливість в області струменя, що називається "Jet N6", - зазначається у коментарі до фото.
"Юнона" сфотографувала Юпітер із відстані близько 8000 миль (13000 кілометрів) від вершини хмар планети.
Нагадаємо, що NASA збирається запустити на Марс перший корабель з екіпажем у 2033 році. За розрахунками, шлях в одну сторону займе близько 8 місяців, через що в замкнутому просторі корабля можуть виникати конфлікти, і вчені задумалися про те, як їх долати.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
24 02 2019 19:29 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Українські військові випробували радіокомплекс для блокування роботи безпілолників
- ВІДЕО NASA випустило перше відео з космосу в якості 8к
- ФОТО NASA запустило зонд Parker Solar Probe, що вивчатиме Сонце з рекордно близької відстані
- Село Веселе: як стати першою енергонезалежною громадою УкраїниЄдина сільська громада на сході України, яку вночі видно із космосу
- Тотальний контроль: У Китаї в потягах попереджають про зниження соціального рейтингу за погану поведінку