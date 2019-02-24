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Зонд NASA "роздивився" закручені хмари на Юпітері

"Нова перспектива показує закручені хмари, які оточують кругову особливість в області струменя, що називається "Jet N6"
Зонд “Юнона” передав на Землю нове фото Юпітера.
Зонд NASA "роздивився" закручені хмари на Юпітері Фото: NASA

Космічний апарат зробив знімок 12 лютого 2019 року - під час 18-го близького прольоту навколо планети, повідомляє NASA.

"Нова перспектива показує закручені хмари, які оточують кругову особливість в області струменя, що називається "Jet N6", - зазначається у коментарі до фото.

"Юнона" сфотографувала Юпітер із відстані близько 8000 миль (13000 кілометрів) від вершини хмар планети.

Нагадаємо, що NASA збирається запустити на Марс перший корабель з екіпажем у 2033 році. За розрахунками, шлях в одну сторону займе близько 8 місяців, через що в замкнутому просторі корабля можуть виникати конфлікти, і вчені задумалися про те, як їх долати.

 
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24 02 2019 19:29
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