Zoom звільнить 1300 робітників

Американська компанія Zoom звільнить 15% своїх співробітників і зменшить заробітні плати топ менеджерам.

Через падіння попиту після пандемії компанія намагається скоротити свої витрати, пише видання Reuters.

Виконавчий директор Ерік Юань повідомив, що акції компанії зросли на 7% після рішення Zoom скоротити штат і зарплати.

Він додав, що зменшує власну зарплату на 98% на наступний фінансовий рік і відмовляється від корпоративного бонусу за 2023 фінансовий рік. Компанія-виробник програмного забезпечення для відеоконференцій також заявила, що зарплати команди виконавчих керівників будуть зменшені на 20%.