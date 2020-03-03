Зразки українця з коронавірусом відправлять у Лондон
Про це у Facebook повідомляє Центр громадського здоров'я, передає УКРІНФОРМ.
"Чоловік госпіталізований, ізольований та знаходиться під медичним наглядом. За підсумками ранкового огляду - температури немає, скарги на сухий кашель. Рентгенологічно ознак пневмонії немає. Зразок відправлено для остаточного підтвердження до Лондону", - йдеться у повідомленні.
Наразі в області, за повідомленням ЦГЗ, відповідні фахівці здійснюють увесь спектр протиепідемічних заходів та відстеження контактів.
У ЦГЗ уточнили, що чоловік, якого госпіталізували, повертався в Україну з Італії літаком до Румунії, звідти – власним авто до Чернівців. У Румунії та на кордоні України проходив температурний скринінг, однак підвищеної температури не виявлено.
В Центрі громадського здоров'я також нагадали прості правила захисту від інфікування:
- уникайте близького контакту з тими, хто має гарячку або кашель;
- не торкайтеся обличчя немитими руками;
- часто мийте руки з милом чи обробляйте дезінфекційними засобами;
- ретельно готуйте їжу, зокрема м’ясо і яйця;
- уникайте незахищеного контакту з дикими та свійськими тваринами.
Як запобігти поширенню інфекції:
- якщо відчуваєте симптоми респіраторного захворювання, обмежте контакти з іншими людьми і використовуйте захисну маску для обличчя (її слід регулярно заміняти/знезаражувати);
- якщо ви відвідували Китай і протягом 2 тижнів після цього у вас виникли симптоми респіраторного захворювання, негайно зверніться по медичну допомогу;
- під час кашлю та чхання прикрийте рот і ніс зігнутим ліктем чи одноразовою серветкою, після чого викиньте серветку та вимийте руки;
- необхідно дезінфікувати поверхні, яких торкалася інфікована людина.
Більше інформації про саму хворобу та як діяти доступно - на сайті Центру громадського здоров'я.
Нагадаємо, що у Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків