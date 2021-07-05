Зростання доходів українців може дещо випередити інфляцію - експерт

За словами інвестиційного банкіра, щоб підвищення зарплат і пенсій українців було суттєвим, потрібні інвестиції

Середня зарплата в Україні зросла до 13,6 тис. грн., і цього року зростання доходів громадян, імовірно, дещо випереджатиме інфляцію.

Таку думку висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса у програмі "5 вопросов на злобу дня" телеканалу "Дом", повідомляє "Укрінформ".

Він зазначив, що зростання зарплат в Україні триває з 2016 року. І станом на березень 2021-го середня зарплата становить 13 612 грн. За рік вона збільшилася на 9,5%.

За словами інвестиційного банкіра, щоб підвищення зарплат і пенсій українців було суттєвим, потрібні інвестиції.

В цьому році, на його думку, очікується продовження поступового зростання доходів громадян: "Імовірно, вони злегка будуть випереджати інфляцію - зростання буде близько 10-15%. В кінці року очікується ще одне збільшення мінімальної зарплати, таким чином середня зарплата по Україні теж виросте".

При цьому Фурса вважає, що середньої заробітної плати на рівні 1 тис. дол. в Україні навряд чи варто очікувати найближчим часом. "Найближчим часом цього точно не буде. Найближчі років десять", - сказав він.

Експерт указав на необхідні кроки для підвищення доходів українців. "Для того, щоб у нас були високі доходи, нам потрібно проводити реформи. Це і декомунізація економіки, і впровадження реформ, які залучають інвесторів. Зокрема, це судова реформа. У нас відсутнє верховенство права. Потрібна повноцінна судова реформа з очищенням судової системи. Також важлива антикорупційна політика. Це дві речі, які повинні відкрити двері інвесторам", - підкреслив банкір.

Окрім того, за його словами, важлива лібералізація, зокрема трудового законодавства.

"Україна не має жодної конкурентної переваги в порівнянні з тією ж Польщею. І ми повинні штучно створити ці переваги. Тому максимальна лібералізація в порівнянні з досить бюрократизованим процесом в Європі може стати єдиною нашою конкурентною перевагою", - резюмував експерт.

Нагадаємо, що прем'єр Денис Шмигаль заявив, що уряд ставить завдання до 2030 року вийти за середніми зарплатами в Україні на рівень Польщі чи Словаччини.