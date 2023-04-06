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Зростання світового ВВП не перевищить 3% у цьому році – МВФ

06 квітня 2023, 20:48
Зростання світового ВВП не перевищить 3% у цьому році – МВФ
Фото: sweetcrudereports.com
Міжнародний валютний фонд прогнозує подальше слабке зростання глобальної економіки в умовах продовження війни росії проти України.

В МВФ вважають, що показники не перевищать 3%.

Про це сьогодні заявила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва, передає Укрінформ.

"Попри напрочуд стійкі ринки праці, а також високий споживчий попит, попри відновлення в Китаї, ми очікуємо, що світова економіка цього року зросте менше ніж на 3%", – сказала очільниця МВФ.

Крісталіна Георгієва назвала це історично слабким зростанням і зазначила, що більш докладні цифри будуть оприлюднені в Огляді світової економіки наступного тижня. Тоді ж має розпочатися весняні збори МВФ та Світового банку.

Вона також нагадала, що у 2021 році глобальна економіка демонструвала потужне зростання, – більше 6%. Проте істотний шок від війни, розв'язаної росією проти України та її широкомасштабні наслідки суттєво скоротили динаміку.

"Глобальне зростання минулого року впало майже в два рази – з 6,1% до 3,4%. І це уповільнення триватиме й цьогоріч", – наголосила глава МВФ.

Проте Крісталіна Георгієва зауважила, що в цьому році очікується імпульс з боку економік в Азії, які розвиваються. 

Зокрема, прогнозується, що принаймні половину світового зростання продемонструють Індія та Китай. Водночас економічна активність продовжить сповільнюватися у США і Єврозоні, де відсоткові ставки зберігають свій тиск на попит.

МВФввп

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