ЗСУ атакували аеродром у Воронезькій області рф: є жертви

Об'єкте знаходиться за 450 км від кордону України.

В ніч на 2 чеврня під атаку попав аеродром Борісоглєбськ-Південний, який у Воронізькій області.

Це вже не вперше українські військові атакують це летовище, пишуть росЗМІ.

Місцеві мешканці писали, що атака була здійснена реактивними дронами, а також стверджується, що втрат у техніці нібито немає, проте є загиблі.

Змі додають, що було як мінімум три вибухи, але наразі інформації щодо влучань поки немає.

Армія рф використовує цей аеродром для базування бортів Су-25, Су-30, Су-34 і Су-35.

За час повномасштабного вторгнення рв в Україні ці база вже двічі була під атакою Сил оборони України.

Останній раз 14 серпня 2024 року аеродром був атакований дронами ЗСУ, внаслідок чого було пошкоджено інфраструктуру аеродрому.

Також вчора СБУ розкрила перші результати спецоперації "Павутина" на аеродроми рф.