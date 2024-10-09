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ЗСУ атакували склад з боєприпасами КНДР та авіабомбами у Брянській області рф (Оновлено)

09 жовтня 2024, 10:25
ЗСУ атакували склад з боєприпасами КНДР та авіабомбами у Брянській області рф (Оновлено)
Фото: firtka.if.ua
В Генштабі України підтвердили інформацію.

Сьогодні вночі у Брянській області рф був атакований арсенал зі зброєю, де зберігались снаряди з КНДР та авіаційні керовані бомби.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в Telegram-каналі. 

Склад розташовувався у менш як 120 км до кордону з Україною. 

"Поблизу міста Карачев, Брянської області, було ураження найближчого до лінії фронту 67-го арсеналу ГРАУ. Він знаходиться всього в 114 км від кордону з Україною", - йдеться в дописі. 

Коваленко написав, що на складі зберігалися боєприпаси, в тому числі з КНДР, також КАБи.

"Зазначу, що вони частково зберігалися під відкритим небом", - додав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО. 

Нагадаємо, що ще 21 вересня українські безпілотники атакували арсенал боєприпасів після чого у Тверській області перекрили федеральну трасу та евакуювали станцію.

"За наявною інформацією на території складу зберігалися боєприпаси до ракетно-артилерійського озброєння, зокрема й ті, що надійшли з КНДР, а також керовані авіаційні бомби. Значна частина з них розміщувалася під відкритим небом", - заявили у Генштабі.

Тоді у Тверській області знищено 58 будівель арсеналу, залізницю і потяг.

 

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