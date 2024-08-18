Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЗСУ маневровою війною компенсували перевагу росії – ISW

18 серпня 2024, 09:02
ЗСУ маневровою війною компенсували перевагу росії – ISW
Розмір території, захопленої українськими силами, не визначає усіх операції, але маневр може призвести до швидшого просування

Наступ України у Курській області демонструє, як українські сили змогли використатит маневрову війну, щоб компенсувати перевагу рф в живій силі і техніці.

Про це йдеться в звіті Інститут вивчення війни.

"Війська рф загалом окупували 1175 квадратних кілометрів території на всьому театрі бойових дій за сім місяців із січня до липня цього року. Під час операції України в Курській області військові просунулася приблизно на 800 квадратних км протягом шести днів з 6 по 12 серпня та просунулася вглиб приблизно на 28 кілометрів станом на 17 серпня", - пишуть аналітики. 

Вони додають, що розмір території, захопленої українськими силами, не є індикатором успіху цієї операції, але маневр може призвести до набагато швидшого просування, ніж позиційна війна. 

На початку української операції в Курській області військові атакували непідготовлені, необладнані і безлюдні російські оборонні позиції вздовж кордону, проте ЗСУ продовжували використовувати маневри для швидкого просування в Курській області після розгортання російських підкріплень у цьому районі. 

Використання Києвом маневру в Курській області служить прикладом того, як український маневр у поєднанні з оперативною несподіванкою може призвести до досягнення цілей за значно коротші періоди часу з меншою кількістю живої сили та техніки. 

Тривала позиційна війна лише посилить недоліки України в ресурсах, а затяжна війна збільшить витрати для України та її партнерів. 

Проблема відновлення оперативного маневру у війні залишається центральною проблемою для обох сторін на оперативному рівні війни, а здатність України досягти швидкого маневру в Курській області свідчить про те, що українські сили засвоїли уроки позиційної війни минулих місяців, яка може допомогти Україні використовувати маневрову війну в майбутньому. 

Наразі рано оцінювати результати і оперативне значення української операції в рф і російських наступальних дій на сході України. 

Разом з тим, путін і російське військове командування, ймовірно, розглядають утримання ініціативи на всьому театрі бойових дій як стратегічний імператив для перемоги у війні на виснаження проти України. Але чи українське вторгнення в Курську область і російські наступальні дії на сході України вплинуть на те, чи зможуть російські війська утримати ініціативу в короткостроковій перспективі поки не зрозуміло. 

Проте операція в Курській області вже створила оперативний і стратегічний тиск на російські війська на всьому театрі бойових дій, а наступні етапи бойових дій на території рф, ймовірно, створять ще більший тиск на путіна і російських військових.

Аналітики зазначають, що армія рф не зможе утримувати ініціативу на всій території Східної України нескінченно довго, і кульмінація російських наступальних операцій надасть українським військам можливість поборотися за цю ініціативу далі.

Нагадаємо, що 6 серпня почався наступ України на Курщину. 

Вже тоді було зрозуміло, що місцева влада Курської області та Міноборони не узгодили версії того, що відбувається у регіоні. Відтак, росіяни робили суперечливі заяви.

 

війна в УкраїніКурська областьманеврова війна

Останні матеріали

росіяни прагнуть продемонструвати, що Курська операція не впливає на Донбаський наступ. Але ЗСУ відходять, щоб зайняти кращі позиції – Том Купер
Політика
росіяни прагнуть продемонструвати, що Курська операція не впливає на Донбаський наступ. Але ЗСУ відходять, щоб зайняти кращі позиції – Том Купер
Переклад iPress – 16 серпня 2024, 14:31
Історія твориться кров'ю. ЗСУ тримають обриси майбутнього в своїх руках – Ендрю Таннер
Політика
Історія твориться кров'ю. ЗСУ тримають обриси майбутнього в своїх руках – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 16 серпня 2024, 11:32
Політичні та оперативні цілі України в операції в Курській області. Що думають Дара Масіко, Марк Гертлінг, Томас Тайнер та інші
Політика
Політичні та оперативні цілі України в операції в Курській області. Що думають Дара Масіко, Марк Гертлінг, Томас Тайнер та інші
Переклад iPress – 16 серпня 2024, 08:03
Битва маневрів. Як російські пропагандони
Політика
Битва маневрів. Як російські пропагандони "виграли" Курську битву – Том Купер
Переклад iPress – 15 серпня 2024, 16:14
Україна має перемогти. Як боротьба України вирішує глобальні проблеми – Андреас Умланд
Політика
Україна має перемогти. Як боротьба України вирішує глобальні проблеми – Андреас Умланд
Переклад iPress – 15 серпня 2024, 08:26
Велике розплутування рашизму. Курськ 2.0: злам путінської системи – Ендрю Таннер
Політика
Велике розплутування рашизму. Курськ 2.0: злам путінської системи – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 14 серпня 2024, 23:38
Наступна фаза Курської операції. Який шлях обере Україна? – Мік Раян
Політика
Наступна фаза Курської операції. Який шлях обере Україна? – Мік Раян
Переклад iPress – 14 серпня 2024, 14:05
Успіхи ЗСУ на Курщині. Проте операція на Херсонщині мала далеко не геппі-енд – Том Купер
Політика
Успіхи ЗСУ на Курщині. Проте операція на Херсонщині мала далеко не геппі-енд – Том Купер
Переклад iPress – 14 серпня 2024, 12:31
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється