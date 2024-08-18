ЗСУ маневровою війною компенсували перевагу росії – ISW

Розмір території, захопленої українськими силами, не визначає усіх операції, але маневр може призвести до швидшого просування

Наступ України у Курській області демонструє, як українські сили змогли використатит маневрову війну, щоб компенсувати перевагу рф в живій силі і техніці.

Про це йдеться в звіті Інститут вивчення війни.

"Війська рф загалом окупували 1175 квадратних кілометрів території на всьому театрі бойових дій за сім місяців із січня до липня цього року. Під час операції України в Курській області військові просунулася приблизно на 800 квадратних км протягом шести днів з 6 по 12 серпня та просунулася вглиб приблизно на 28 кілометрів станом на 17 серпня", - пишуть аналітики.

Вони додають, що розмір території, захопленої українськими силами, не є індикатором успіху цієї операції, але маневр може призвести до набагато швидшого просування, ніж позиційна війна.

На початку української операції в Курській області військові атакували непідготовлені, необладнані і безлюдні російські оборонні позиції вздовж кордону, проте ЗСУ продовжували використовувати маневри для швидкого просування в Курській області після розгортання російських підкріплень у цьому районі.

Використання Києвом маневру в Курській області служить прикладом того, як український маневр у поєднанні з оперативною несподіванкою може призвести до досягнення цілей за значно коротші періоди часу з меншою кількістю живої сили та техніки.

Тривала позиційна війна лише посилить недоліки України в ресурсах, а затяжна війна збільшить витрати для України та її партнерів.

Проблема відновлення оперативного маневру у війні залишається центральною проблемою для обох сторін на оперативному рівні війни, а здатність України досягти швидкого маневру в Курській області свідчить про те, що українські сили засвоїли уроки позиційної війни минулих місяців, яка може допомогти Україні використовувати маневрову війну в майбутньому.

Наразі рано оцінювати результати і оперативне значення української операції в рф і російських наступальних дій на сході України.

Разом з тим, путін і російське військове командування, ймовірно, розглядають утримання ініціативи на всьому театрі бойових дій як стратегічний імператив для перемоги у війні на виснаження проти України. Але чи українське вторгнення в Курську область і російські наступальні дії на сході України вплинуть на те, чи зможуть російські війська утримати ініціативу в короткостроковій перспективі поки не зрозуміло.

Проте операція в Курській області вже створила оперативний і стратегічний тиск на російські війська на всьому театрі бойових дій, а наступні етапи бойових дій на території рф, ймовірно, створять ще більший тиск на путіна і російських військових.

Аналітики зазначають, що армія рф не зможе утримувати ініціативу на всій території Східної України нескінченно довго, і кульмінація російських наступальних операцій надасть українським військам можливість поборотися за цю ініціативу далі.

Нагадаємо, що 6 серпня почався наступ України на Курщину.

Вже тоді було зрозуміло, що місцева влада Курської області та Міноборони не узгодили версії того, що відбувається у регіоні. Відтак, росіяни робили суперечливі заяви.