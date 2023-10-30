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ЗСУ вночі атакували ракетно-зенітний полк ППО в Криму

30 жовтня 2023, 10:09
ЗСУ вночі атакували ракетно-зенітний полк ППО в Криму
Фото: bbc.com
Наразі відомо про 17 поранених російських військових через нічну атаку на ракетно-зенітний полк ППО в окупованому Криму.

Про це пише Telegram-канал Astra.

"Ракетну атаку було здійснено о 3 годині ночі неподалік села Оленівка. Атаковано місце дислокації ракетно-зенітного полку ППО МО рф", - йдеться в дописі. 

Також відомо, що внаслідок атаки дістали поранення 17 військовослужбовців, пошкоджено 5 автомобілів. Одна з автівок не підлягає відновленню.

А ще кілька годин тому окупаційна влада Криму стверджувала, що Чорноморський флот росії відбивав атаку безпілотників. 

На початку осені росія заявила, що ЗСУ знову намагалися атакувати Кримський міст. 

Вперше Україна застосувала експериментальний морський дрон для атаки на Кримський міст в липні.

 

КриматакаЗСУ

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