ЗСУ вразили склади з боєприпасами у Брянській області

Було щонайменше 8 вибухів.

Вночі українські безпілотники завдали вогневого ураження по складах з боєприпасами 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення в Брянській області.

Про це повідомив Генштаб на Facebook-сторінці.

"Результати об’єктивного контролю свідчать про наявність як мінімум двох точок займання на території військової частини та ознаки вторинної детонації.

Станом на шосту ранку на об’єкті у Брянській області продовжувалась сильна пожежа", - йдеться в дописі.

Зафіксовано було щонайменше 8 вибухів.

В той же час, міноборони рф заявило, нібито збило 70 українських БпЛА літакового типу, серед яких 14 над Брянською областю.

Раніше стало відомо про те, що москву атакували 32 дрони.