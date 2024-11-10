ЗСУ вразили склади з боєприпасами у Брянській області
Вночі українські безпілотники завдали вогневого ураження по складах з боєприпасами 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення в Брянській області.
Про це повідомив Генштаб на Facebook-сторінці.
"Результати об’єктивного контролю свідчать про наявність як мінімум двох точок займання на території військової частини та ознаки вторинної детонації.
Станом на шосту ранку на об’єкті у Брянській області продовжувалась сильна пожежа", - йдеться в дописі.
Зафіксовано було щонайменше 8 вибухів.
В той же час, міноборони рф заявило, нібито збило 70 українських БпЛА літакового типу, серед яких 14 над Брянською областю.
Раніше стало відомо про те, що москву атакували 32 дрони.