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Зсув в Японії: кількість зниклих безвісти перевищила 100, є загиблі

Підтверджена загибель трьох осіб
У результаті потужного зсуву ґрунту в японському місті Атамі щонайменше 113 осіб зникли безвісти.
Зсув в Японії: кількість зниклих безвісти перевищила 100, є загиблі Фото: Укрінформ

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Потоки бруду, до утворення яких призвели зливи, зруйнували щонайменше 130 будинків, в тому числі житлових будинків та курортів в Атамі у суботу.

Підтверджена загибель трьох осіб.

У місті тривають пошуково-рятувальні роботи. Через масштабність наслідків зсуву, зруйнованих будинків і повністю розмитих доріг кількість жертв, ймовірно, збільшуватиметься.

3 липня після потужної зливи стався масштабний зсув ґрунту у місті Атамі, що на північний захід від Токіо. Були зруйновані 10 будинків, 20 осіб вважалися зниклими безвісти.

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05 07 2021 10:35
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