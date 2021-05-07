CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ результаті потужного зсуву ґрунту в японському місті Атамі щонайменше 113 осіб зникли безвісти.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зсув в Японії: кількість зниклих безвісти перевищила 100, є загиблі
Підтверджена загибель трьох осіб
Фото: Укрінформ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Потоки бруду, до утворення яких призвели зливи, зруйнували щонайменше 130 будинків, в тому числі житлових будинків та курортів в Атамі у суботу.
Підтверджена загибель трьох осіб.
У місті тривають пошуково-рятувальні роботи. Через масштабність наслідків зсуву, зруйнованих будинків і повністю розмитих доріг кількість жертв, ймовірно, збільшуватиметься.
3 липня після потужної зливи стався масштабний зсув ґрунту у місті Атамі, що на північний захід від Токіо. Були зруйновані 10 будинків, 20 осіб вважалися зниклими безвісти.
Читайте також: На Іграх-2020 близько 40 відсотків змагань можуть пройти без глядачів
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
05 07 2021 10:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО В Австралії вперше зняли величезну групу китів, які показали "бульбашкову сітку"
- ФОТО На Шрі-Ланці заявили про найбільше забруднення пляжів
- ФОТО Українські полярники на станції "Академік Вернадський" досліджують загадковий скелет кита