Зубко пропонує зробити в областях по чотири райони для продуктивнішого керування ними

За його словами, територіальна реформа акумулює в собі такі поняття, як госпітальний округ, який практично повинен збігатися з районним рівнем; питання безпеки, яке пов’язане з територіальним підрозділом ДСНС; питання екстреної медицини, яка знаходиться на обласному рівні, а повинна знаходитися на місцевому; питання дорожньої інфраструктури; питання старших шкіл.

"Прийняття закону "Про засади адміністративно-територіального устрою" дасть можливість впровадити принцип, коли на область (наприклад, Житомирську), ми матимемо чотири райони. А вони налічуватимуть в собі більше, ніж 150 тисяч людей, разом з містом обласного значення. І це дасть змогу практично підняти рівень РДА. Хоча, на моє переконання, повинна бути лише райрада та її виконком, а ще й префект, який працює в цій райраді", - сказав заявив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, йдеться в "Укрінформ".

"Ще раз повертаюсь, чому нам потрібен 2020 рік як горизонт. Якщо закон не буде прийнятий, ми знову отримаємо по 26 районів кожної області з мінімум 50 депутатами районних рад. Перетворивши ці райони на більш укрупнені, всі депутати районних рад до наступних виборів зайдуть в районну раду, і це буде 150 чоловік. Вони проіснують так до виборів, і далі наберуть знову 50 чоловік. Але це вже буде 50 чоловік, які реально будуть працювати у великому районі і опікуватися його проблемами", — зазначив віце-прем'єр.

Він додав, що у малих міст завжди є можливість об’єднатися, отримати статус громади і мати не тільки фінансові надходження, а ще і нести відповідальність. Класний приклад мера Тростянця Юрія Бови, який пішов на вибори, отримав 80% підтримки, фінанси і повноваження.

"Наразі існує проблема приєднання анклавів навколо великого міста безпосередньо до нього. Але така проблема існує у багатьох країнах. Зокрема, у Німеччині. Тут питання тільки в тому, що сільський голова має гроші і не хоче об’єднуватись. А люди позбавлені можливості управління своєю громадою. Якщо б вони приєдналися до міста, вони б стали депутатами міської ради і приймали б рішення, лобіювали інтереси громад на витрати і на розвиток своїх населених пунктів. Ті, хто не приєднаються, не матимуть взагалі жодної перспективи на розвиток", — наголосив урядовець.

Нагадаємо, в Україні понад 90% доріг в Україні потребують капітального ремонту. На це необхідно близько трильйона гривень.

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