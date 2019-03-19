Понад 90% доріг в Україні потребують капітального ремонту, - екс-заступник міністра інфраструктури
За його словами, упродовж усіх років незалежності держава не фінансувала розвиток інфраструктури в тих обсягах, які необхідні.
"Зараз ми маємо понад 90% доріг державного та місцевого значення, які експлуатуються понад встановлені проектом терміни. Тобто це дороги, які треба було капітально відремонтувати 10, 20, 30 або й 40 років тому. Зі 170 тисяч км це 160 тисяч км доріг", повідомив експерт з розвитку транспорту, екс-заступник міністра інфраструктури Олександр Кава, інформує "Громадське".
Він навів приклад траси Київ-Одеса, частину якої (219 км від м. Жашків у Черкаській області до Краснознам’янки в Одеській області) побудували у 2003-2004 роках, решта ділянок були побудовані у 70-80 роки.
Нагадаємо, що заступник міністра інфраструктури України Віктор Довгань, 10 березня, під час поїздки на Закарпаття потрапив у ДТП через ями на дорогах.
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