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Понад 90% доріг в Україні потребують капітального ремонту, - екс-заступник міністра інфраструктури

Упродовж усіх років незалежності держава не фінансувала розвиток інфраструктури в тих обсягах, які необхідні
В Україні понад 90% доріг в Україні потребують капітального ремонту. На це необхідно близько трильйона гривень.
Понад 90% доріг в Україні потребують капітального ремонту, - екс-заступник міністра інфраструктури Фото: unian.ua

За його словами, упродовж усіх років незалежності держава не фінансувала розвиток інфраструктури в тих обсягах, які необхідні. 

"Зараз ми маємо понад 90% доріг державного та місцевого значення, які експлуатуються понад встановлені проектом терміни. Тобто це дороги, які треба було капітально відремонтувати 10, 20, 30 або й 40 років тому. Зі 170 тисяч км це 160 тисяч км доріг", повідомив експерт з розвитку транспорту, екс-заступник міністра інфраструктури Олександр Кава, інформує "Громадське".

Він навів приклад траси Київ-Одеса, частину якої (219 км від м. Жашків у Черкаській області до Краснознам’янки в Одеській області) побудували у 2003-2004 роках, решта ділянок були побудовані у 70-80 роки.

Нагадаємо, що заступник міністра інфраструктури України Віктор Довгань, 10 березня, під час поїздки на Закарпаття потрапив у ДТП через ями на дорогах.

 

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19 03 2019 20:56
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