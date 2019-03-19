Понад 90% доріг в Україні потребують капітального ремонту, - екс-заступник міністра інфраструктури

Упродовж усіх років незалежності держава не фінансувала розвиток інфраструктури в тих обсягах, які необхідні

В Україні понад 90% доріг в Україні потребують капітального ремонту. На це необхідно близько трильйона гривень.

За його словами, упродовж усіх років незалежності держава не фінансувала розвиток інфраструктури в тих обсягах, які необхідні.

"Зараз ми маємо понад 90% доріг державного та місцевого значення, які експлуатуються понад встановлені проектом терміни. Тобто це дороги, які треба було капітально відремонтувати 10, 20, 30 або й 40 років тому. Зі 170 тисяч км це 160 тисяч км доріг", повідомив експерт з розвитку транспорту, екс-заступник міністра інфраструктури Олександр Кава, інформує "Громадське".

Він навів приклад траси Київ-Одеса, частину якої (219 км від м. Жашків у Черкаській області до Краснознам’янки в Одеській області) побудували у 2003-2004 роках, решта ділянок були побудовані у 70-80 роки.