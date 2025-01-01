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Зупинка транзиту російського газу – одна з найбільших поразок москви – Зеленський

01 січня 2025, 20:55
Зупинка транзиту російського газу – одна з найбільших поразок москви – Зеленський
Володимир Зеленський
Глава держави наголосив, що спільне завдання тепер – підтримати Молдову в період енергетичної трансформації.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на зупинку транзиту російського газу.
 
Про це він написав у Telegram.
 
"Коли путіну подарували владу в росії більш ніж 25 років тому, щорічна прокачка газу через територію України в Європу становила 130+ мільярдів кубів. Сьогодні транзит російського газу – 0. Це одна з найбільших поразок москви. Перетворення енергоносіїв на зброю та цинічний енергетичний шантаж партнерів – це те, що позбавило росію найбільш привабливого для неї та географічно найдоступнішого ринку", – ідеться у повідомленні.
 
Глава держави наголосив, що спільне завдання тепер – підтримати Молдову в період енергетичної трансформації.
 
"Також ми маємо витримати істерику деяких європейських політиків, що віддають перевагу мафіозним схемам із москвою замість прозорої енергетичної політики. Дуже сподіваємось і на збільшення постачання в Європу американського газу, про що вже говорив Президент Трамп. Співпраця й максимум пропозицій від партнерів на ринку дадуть змогу зробити ціни більш комфортними", наголосив Зеленський.
 
Нагадаємо, що зранку 1 січня Україна припинила транзит російського газу. Газотранспортна система працює у режимі без транзиту.
війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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