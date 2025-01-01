Зупинка транзиту російського газу – одна з найбільших поразок москви – Зеленський
01 січня 2025, 20:55
Володимир Зеленський
Глава держави наголосив, що спільне завдання тепер – підтримати Молдову в період енергетичної трансформації.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на зупинку транзиту російського газу.
Про це він написав у Telegram.
"Коли путіну подарували владу в росії більш ніж 25 років тому, щорічна прокачка газу через територію України в Європу становила 130+ мільярдів кубів. Сьогодні транзит російського газу – 0. Це одна з найбільших поразок москви. Перетворення енергоносіїв на зброю та цинічний енергетичний шантаж партнерів – це те, що позбавило росію найбільш привабливого для неї та географічно найдоступнішого ринку", – ідеться у повідомленні.
Глава держави наголосив, що спільне завдання тепер – підтримати Молдову в період енергетичної трансформації.
"Також ми маємо витримати істерику деяких європейських політиків, що віддають перевагу мафіозним схемам із москвою замість прозорої енергетичної політики. Дуже сподіваємось і на збільшення постачання в Європу американського газу, про що вже говорив Президент Трамп. Співпраця й максимум пропозицій від партнерів на ринку дадуть змогу зробити ціни більш комфортними", наголосив Зеленський.
Нагадаємо, що зранку 1 січня Україна припинила транзит російського газу. Газотранспортна система працює у режимі без транзиту.