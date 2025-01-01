Зупинка транзиту російського газу – одна з найбільших поразок москви – Зеленський

Глава держави наголосив, що спільне завдання тепер – підтримати Молдову в період енергетичної трансформації.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на зупинку транзиту російського газу.

Про це він написав у Telegram.

"Коли путіну подарували владу в росії більш ніж 25 років тому, щорічна прокачка газу через територію України в Європу становила 130+ мільярдів кубів. Сьогодні транзит російського газу – 0. Це одна з найбільших поразок москви. Перетворення енергоносіїв на зброю та цинічний енергетичний шантаж партнерів – це те, що позбавило росію найбільш привабливого для неї та географічно найдоступнішого ринку", – ідеться у повідомленні.

Глава держави наголосив, що спільне завдання тепер – підтримати Молдову в період енергетичної трансформації.

"Також ми маємо витримати істерику деяких європейських політиків, що віддають перевагу мафіозним схемам із москвою замість прозорої енергетичної політики. Дуже сподіваємось і на збільшення постачання в Європу американського газу, про що вже говорив Президент Трамп. Співпраця й максимум пропозицій від партнерів на ринку дадуть змогу зробити ціни більш комфортними", наголосив Зеленський.