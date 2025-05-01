Зустріч у Ватикані з Зеленським Трамп назвав "моментом розради"

Він вкотре сказав, що це не його війна, але він хоче спробувати її вирішити.

Американський президент Дональд Трамп назвав "моментом розради" зустріч з Володимиром Зеленським у базиліці Собору Святого Петра у Ватикані 26 квітня.

Про це інформує телеканал ABC News.

Трамп заявив, що "Україна перебуває в дуже серйозній і дуже складній ситуації".

"Це не моя війна, але я хочу спробувати її вирішити, тому що, ймовірно, щотижня гине близько 5000 молодих солдатів, росіян і українців. Ми також витрачаємо величезні кошти в Україні, а Європа повинна витрачати набагато більше, а не набагато менше", – додав Трамп.

На питання ведучого, якою була атмосфера розмови у Ватикані, президент США назвав її "у певному сенсі моментом розради, тому що гине величезна кількість людей".

"Гине багато його людей, їх вбивають. І я дуже переживаю через це", – сказав президент США.

В суботу, 26 квітня, Зеленському надали особливе місце на церемонії у Ватикані.