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Зустріч у Ватикані з Зеленським Трамп назвав "моментом розради"

01 травня 2025, 09:24
Зустріч у Ватикані з Зеленським Трамп назвав
Фото: Great again
Він вкотре сказав, що це не його війна, але він хоче спробувати її вирішити.

Американський президент Дональд Трамп назвав "моментом розради" зустріч з Володимиром Зеленським у базиліці Собору Святого Петра у Ватикані 26 квітня.

Про це інформує телеканал ABC News

Трамп заявив, що "Україна перебуває в дуже серйозній і дуже складній ситуації".

"Це не моя війна, але я хочу спробувати її вирішити, тому що, ймовірно, щотижня гине близько 5000 молодих солдатів, росіян і українців. Ми також витрачаємо величезні кошти в Україні, а Європа повинна витрачати набагато більше, а не набагато менше", – додав Трамп.

На питання ведучого, якою була атмосфера розмови у Ватикані, президент США назвав її "у певному сенсі моментом розради, тому що гине величезна кількість людей".

"Гине багато його людей, їх вбивають. І я дуже переживаю через це", – сказав президент США.

В суботу, 26 квітня, Зеленському надали особливе місце на церемонії у Ватикані.

 

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