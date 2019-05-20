Зеленський звернувся до всіх українців на планеті: Повертайтеся додому

Президент заявив, що Україні потрібні знання, досвід і ментальні цінності діаспори.

"Сьогодні я звертаюся до всіх українців у світі. Нас - 65 мільйонів. Так, не дивуйтеся. Нас 65 мільйонів, тих, кого народила українська земля. Українці в Європі і Азії, в Південній і Північній Америці, в Австралії і в Африці, я звертаюся до всіх українців на планеті: ви нам дуже потрібні. всім, хто готовий будувати нову успішну Україну я з радістю надам українське громадянство ", - сказав Зеленський під час першого виступу на посаді президента України.