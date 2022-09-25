CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКілька днів тому Мар’яна Мамонова під час обміну полоненими разом з іншими українськими Героями днями повернулася з російського полонуПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Звільнена з полону медик народила дитину
Медик Мар’яна Мамонова, звільнена з російського полону, народила дівчинку у Волинському обласному перинатальному центрі.
Про це повідомляють Волинські новини.
Дівчинка народилась вночі 25 вересня з вагою 3255 грамів та зростом 56 сантиметрів. Мама з дитиною перебувають у задовільному стані.
21 вересня Мар’яна Мамонова під час обміну полоненими разом з іншими українськими Героями днями повернулася з російського полону.
Мар'яна перебувала у полоні РФ з 4 квітня. З початку повномасштабного російського вторгнення вона служила в Маріуполі, до рук окупантів потрапила, коли рятувала військових та цивільних в оточеному місті.
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25 09 2022 15:30 МЕДІА
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