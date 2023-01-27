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ПОЛІТИКА

Звільнення Криму за допомогою німецьких танків є законним - генсек СДПН Кюнерт

27 січня 2023, 20:46
Звільнення Криму за допомогою німецьких танків є законним - генсек СДПН Кюнерт
Фото: з вільного доступу
Генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Кевін Кюнерт вважає, що немає жодних обмежень щодо територій, які Україна може звільнити за допомогою німецьких танків.

Про це повідомляє  n-tv.de.

"Україна бореться за відновлення контролю над своєю територією. Ось у чому справа, і Україна має рацію", - сказав Кюнерт в ефірі Frühstart.

Як зазначив він в інтерв'ю, Крим, як й інші анексовані території на півдні та сході країни, належать державі Україна. І заяви української влади про те, що це їхні території, які вони повинні знову контролювати, цілком законні.

"Проте Україна сама визначає свої цілі війни, а з ними і питання, коли настане момент для домовленостей", - зауважив лідер провладної партії щодо питання про тривалість німецької збройової допомоги.

Він неодноразово наголошував, що підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, і саме з таким питанням Кюнерт звернувся до канцлера Німеччини Олафа Шольца, захищаючи змінене ставлення своєї партії до поставок танків.

"Президенту володимиру путіну не можна дозволяти трактувати війну. Ми не повинні дозволити йому класифікувати окремі поставки зброї як вступ у війну і дозволити збентежити нас цим", - відповів Кюнерт на те, що кожну додаткову поставку в Москві називають новою ескалацією.

Проте, за словами очільника СДПН, правильним буде не допустити ситуації, коли російське керівництво захоче вийти зі стресової ситуації ще гірше, ніж це вже є.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалив рішення передати Україні бойові танки Leopard 2.

Також сьогодні писали, що Німеччина надала новий пакет допомоги для Збройних сил України. До нього увійшли ракети для комплексів ППО IRIS-T.

НімеччинаКримтанкиокупанти

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