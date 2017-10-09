Через зливу в італійській провінції загинули щонайменше семеро людей, – ФОТО
Як повідомляє Corriere della Sera, протягом двох годин у Ліворно випало 260 міліметрів опадів, що дорівнює двом місячним нормам. У результаті негоди було затоплено десятки будинків.
Фото: corriere.it
Фото: reuters.com
Тіла чотирьох людей знайшли в затопленому будинку в місті. Всі вони були членами однієї сім'ї – батько, мати, дворічна дівчинка і дідусь. Рятувальникам вдалося врятувати лише чотирирічну дівчинку.
Фото: corriere.it
Фото: corriere.it
Тіло п'ятої жертви негоди знайшли в районі зсуву ґрунтів, спричинених негодою, ще одного загиблого чоловіка знайшли біля його будинку. Сьомий чоловік загинув під час дорожнього інциденту, який, ймовірно, був викликаний зливами.
Фото: corriere.it
Фото: corriere.it
Фото: corriere.it
Наголошується, що кількість жертв найближчим часом може зрости. Уже зараз рятувальники говорять про щонайменше трьох зниклих безвісти.
Нагадаємо, в Мексиці станом на вечір суботи, 9 вересня, влада підтвердила загибель щонайменше 90 осіб через потужний землетрус, що стався цього тижня.
Під удар найпотужнішого за останні роки атлантичного буревію "Ірма" вже потрапив південь штату Флорида: острова архіпелагу Флорида-Кіс, а також населені пункти в районі затоки Тампа.
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