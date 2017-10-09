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Через зливу в італійській провінції загинули щонайменше семеро людей, – ФОТО

За дві години у Ліворно випали дві місячні норми опадів
Сильні зливи в італійській провінції Ліворно спричинили загибель щонайменше семи людей.
Через зливу в італійській провінції загинули щонайменше семеро людей, – ФОТО Фото: corriere.it

Як повідомляє Corriere della Sera, протягом двох годин у Ліворно випало 260 міліметрів опадів, що дорівнює двом місячним нормам. У результаті негоди було затоплено десятки будинків.


Фото: corriere.it


Фото: reuters.com

Тіла чотирьох людей знайшли в затопленому будинку в місті. Всі вони були членами однієї сім'ї – батько, мати, дворічна дівчинка і дідусь. Рятувальникам вдалося врятувати лише чотирирічну дівчинку.


Фото: corriere.it


Фото: corriere.it

Тіло п'ятої жертви негоди знайшли в районі зсуву ґрунтів, спричинених негодою, ще одного загиблого чоловіка знайшли біля його будинку. Сьомий чоловік загинув під час дорожнього інциденту, який, ймовірно, був викликаний зливами.


Фото: corriere.it


Фото: corriere.it


Фото: corriere.it

Наголошується, що кількість жертв найближчим часом може зрости. Уже зараз рятувальники говорять про щонайменше трьох зниклих безвісти.

Нагадаємо, в Мексиці станом на вечір суботи, 9 вересня, влада підтвердила загибель щонайменше 90 осіб через потужний землетрус, що стався цього тижня.

Під удар найпотужнішого за останні роки атлантичного буревію "Ірма" вже потрапив південь штату Флорида: острова архіпелагу Флорида-Кіс, а також населені пункти в районі затоки Тампа.

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10 09 2017 19:45
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