Понад 90 людей загинули в Мексиці внаслідок землетрусу
Зокрема, у найбільш постраждалому південному штаті Оахака – 71 жертва, повідомив речник служби цивільної оборони Хесус Гонзалез, пише DW.
Тим часом, на сході країни буревій "Катя" станом на ранок неділі, 10 вересня, призвів до загибелі двох осіб внаслідок сходження селевих потоків.
Нагадаємо, кілька південних штатів Мексики постраждали від землетрусу магнітудою 8,1, що стався у п'ятницю, 8 вересня. Раніше повідомлялося, що кількість жертв найпотужнішого землетрусу в Мексиці за останні сто років зросла до 65.
Близько 1800 військових задіяно для подолання наслідків стихійного лиха і пошуку людей під завалами. Південні регіони країни, зокрема найбільш постраждалий штат Оахака, відвідав президент Енріке Пенья Ньєто. Це був найсильніший землетрус в країні з 1985 року.
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