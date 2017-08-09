Біля берегів Мексики стався потужний землетрус

Потужний землетрус магнітудою 8 балів стався в Тихому океані недалеко від південного узбережжя Мексики.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився на відстані близько 120 кілометрів на північний захід від міста Піджіджапан на глибині 35 км, - повідомляє ВВС .

Для Мексики, Гватемали, Сальвадору, Коста-Ріки, Нікарагуа, Панами і Гондурасу було оголошено попередження про цунамі.

Відзначається, що поштовхи відчувалися і в мексиканській столиці Мехіко. Люди в паніці вибігали на вулицю, боячись, що будівлі можуть упасти. Крім того, у столиці виникли перебої з електрикою.

Інформації про жертви й руйнування поки не надходило.