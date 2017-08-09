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Біля берегів Мексики стався потужний землетрус

Біля берегів Мексики стався землетрус магнітудою 8
Потужний землетрус магнітудою 8 балів стався в Тихому океані недалеко від південного узбережжя Мексики.
Біля берегів Мексики стався потужний землетрус Фото: bbc.com

Епіцентр підземних поштовхів знаходився на відстані близько 120 кілометрів на північний захід від міста Піджіджапан на глибині 35 км, - повідомляє ВВС .

Для Мексики, Гватемали, Сальвадору, Коста-Ріки, Нікарагуа, Панами і Гондурасу було оголошено попередження про цунамі.

Відзначається, що поштовхи відчувалися і в мексиканській столиці Мехіко. Люди в паніці вибігали на вулицю, боячись, що будівлі можуть упасти. Крім того, у столиці виникли перебої з електрикою.

Інформації про жертви й руйнування поки не надходило.

Нагадаємо, до Карибського басейну наближається ураган Хосе, якому вже присвоєно третю категорію небезпеки за п'ятибальною шкалою.

 

 

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08 09 2017 08:57
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