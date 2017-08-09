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До Карибського басейну наближається ще один ураган

Ураган Хосе вже досяг третьої категорії потужності
До Карибського басейну наближається ураган Хосе, якому вже присвоєно третю категорію небезпеки за п'ятибальною шкалою.
До Карибського басейну наближається ще один ураган Фото:pixabay.com/tpsdave

Ввечері в четвер ураган знаходився приблизно в 955 км на схід від Малих Антильських островів. Максимальна стійка швидкість вітру складає близько 195 км/год, -  повідомляє Reuters з посиланням на Національний центр з попередження ураганів США.

Нагадаємо, у Карибському морі ураган п'ятої категорії "Ірма" приніс повне спустошення на острів Барбуда: знесені житла, перекинута комунікаційна вежа і вирвані з коренем дерева.

Кількість загиблих внаслідок урагану "Ірма", руйнівна сила якого досягла кількох островів у Карибському морі, зросла до десяти осіб.

Раніше влада американського штату Флориди вслід за Пуерто-Рико оголосила надзвичайне положення з-за урагану "Ірма", яка підсилювалася до вищої, п'ятої категорії.

 
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08 09 2017 08:20
ТЕГИ: США, ураган
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