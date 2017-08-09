До Карибського басейну наближається ще один ураган
Ввечері в четвер ураган знаходився приблизно в 955 км на схід від Малих Антильських островів. Максимальна стійка швидкість вітру складає близько 195 км/год, - повідомляє Reuters з посиланням на Національний центр з попередження ураганів США.
Нагадаємо, у Карибському морі ураган п'ятої категорії "Ірма" приніс повне спустошення на острів Барбуда: знесені житла, перекинута комунікаційна вежа і вирвані з коренем дерева.
Кількість загиблих внаслідок урагану "Ірма", руйнівна сила якого досягла кількох островів у Карибському морі, зросла до десяти осіб.
Раніше влада американського штату Флориди вслід за Пуерто-Рико оголосила надзвичайне положення з-за урагану "Ірма", яка підсилювалася до вищої, п'ятої категорії.
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