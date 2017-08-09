До Карибського басейну наближається ще один ураган

До Карибського басейну наближається ураган Хосе, якому вже присвоєно третю категорію небезпеки за п'ятибальною шкалою.

Ввечері в четвер ураган знаходився приблизно в 955 км на схід від Малих Антильських островів. Максимальна стійка швидкість вітру складає близько 195 км/год, - повідомляє Reuters з посиланням на Національний центр з попередження ураганів США.